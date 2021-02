Champions League, Neymar k.o.: salta la sfida col Barcellona

La supersfida degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Psg, in programma mercoledì 16 al Camp Nou, perde uno dei protagonisti più attesi: il grande ex Neymar ha infatti riportato una lesione all'adduttore della coscia sinistra e dovrà restare fermo circa 4 settimane. Sicura la sua assenza per la gara d'andata, ma è a rischio anche il ritorno, previsto per il 10 marzo al Parco dei Principi.

Getty Images