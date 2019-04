Champions League: Manchester United-Barcellona 0-1, un autogol e il Var fanno volare i blaugrana

10/04/2019

Una vittoria con il minimo scarto, oltretutto giunta in maniera piuttosto fortunosa: con un autogol e la fondamentale mano del Var. Questo è ciò che raccoglie il Barcellona all'Old Trafford, in una complicata sfida con il Manchester United che però cade in casa e si vede costretto a inseguire una nuova impresa dopo quella di Parigi se vuole approdare in semifinale. E il Barcellona deve ringraziare tra gli altri Messi e Piqué, due dei tre reduci (l'altro è Busquets) della finale di Roma del 2009, in cui i catalani diventarono campioni d'Europa battendo proprio il Manchester United.



La prima emozione della partita arriva al 5', quando Rashford batte una punizione che crea qualche grattacapo a Ter Stegen. Poi però inizia il consueto, fitto giro palla del Barcellona, con il Manchester United che prova a chiudersi e aspettare. Ma il fortino regge solo per una decina scarsa di minuti: al 12' Messi trova spazio sulla sinistra e alza un gran pallone verso Suarez che di testa cerca la porta. Decisiva è la deviazione di Shaw, ma ancora di più lo è il Var che corregge l'iniziale decisione dell'arbitro Rocchi di annullare per fuorigioco. Il Manchester United non ha però alcuna intenzione di perdere davanti al proprio pubblico e vuole il pareggio: il primo a provarci è Rashford, che al 21' supera Rakitic in dribbling e libera la botta da fuori area, che però termina sopra la traversa. I blaugrana mantengono il controllo delle operazioni, e lo United si accende a fiammate: in una di queste McTominay cade in area dopo un contatto con Piqué che Rocchi giudica regolare, quindi è Dalot a divorarsi il pareggio con un colpo di testa impreciso su gran servizio di Rashford. Il Barcellona trema per qualche minuto per Messi (che inizia a sanguinare dal naso dopo una brutta butta con Smalling, ma può proseguire la partita), ma sa anche rendersi pericoloso: al 36' solo i riflessi di De Gea evitano il raddoppio di Coutinho e a tempo scaduto è Suarez a tentare la sorte dal limite.



I Red Devils partono convinti anche nel secondo tempo, con Young che chiama De Gea all'intervento con la manona e Rashford che sulla respinta manca la conclusione al volo. Messi e Coutinho non sembrano più in grado di accendere il Barça, con lo United che anche quanto a possesso palla prova a prendere il sopravvento. Ma la porta catalana rimane inviolata, nonostante la buona prova di Dalot e Rashford. Ma il Barcellona è il Barcellona, e lo dimostra al 64' quando dopo un lungo giro palla apparentemente soporifero e senza intenzione di affondare, all'improvviso arriva un'accelerazione che porta Suarez a colpire l'esterno della rete. Quindi è ancora De Gea a superarsi, questa volta su Jordi Alba. Nell'ultimo quarto d'ora è quindi Messi a riaccendersi, provando a inventarsi in due circostanze un gol dei suoi e spaventando De Gea anche su calcio da fermo, ma a mettere davvero in ghiaccio il risultato è Piqué con un recupero provvidenziale su Martial a poco più di 5 minuti dal 90'. Messi e Piqué: il 2009 non è poi così lontano e il Manchester United rischia di vedersi nuovamente comparire il Barcellona nei suoi incubi peggiori.