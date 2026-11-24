Champions, allarme prima di Galatasaray-Aston Villa: un leone terrorizza Istanbul
Panico in città per la segnalazione dell’avvistamento di un grande felino a poche ore dalla sfida con gli inglesi, ma dopo le prime ricerche le autorità hanno comunicato che l'animale nelle immagini non è un leone
La vigilia della quinta giornata di Champions League a Istanbul si è trasformata in un vero e proprio thriller, con l'attenzione spostata dal campo alle aree boschive a nord della metropoli turca. La sfida tra Galatasaray e Aston Villa, in programma alle 18:45 al Rams Park, è sembrata a lungo a rischio slittamento o addirittura rinvio per motivi di sicurezza legati all'avvistamento di un grande leone in libertà.
La cronaca dell'avvistamento
L'allarme è scattato nella serata di lunedì nel distretto settentrionale di Sarıyer, una zona caratterizzata da foreste, parchi naturali e quartieri residenziali, situata a circa 16 chilometri dall'impianto che ospita le gare interne dei giallorossi. Secondo quanto riportato dall'ufficio del governatore di Istanbul, l'animale – che dalle analisi delle telecamere di sicurezza nel quartiere di Uskumruköy sembrava essere una leonessa – è stato avvistato intorno alle 18:00, con successive segnalazioni registrate anche nei pressi di una stazione di polizia a Zekeriyaköy.
A lanciare per primo l'allarme è stato Arda Koc, un automobilista che si è trovato l'animale davanti all'improvviso mentre era alla guida: "Inizialmente ho provato un terrore enorme e ho subito avvisato la gendarmeria", ha raccontato ai media locali. È partita quindi la caccia all'animale per rintracciare il felino prima che potesse avvicinarsi ulteriormente ai centri abitati o allo stadio, le autorità turche hanno messo in campo una massiccia task force composta da circa 70 operatori, veterinari esperti e 7 droni, impegnati in battute di ricerca proseguite per tutta la notte. Diversi quartieri nel nord di Istanbul sono stati chiusi al traffico e ai pedoni, con il sindaco Aksu che ha invitato formalmente i residenti a non uscire di casa, sia per tutelare l'incolumità pubblica sia per non spaventare l'animale e agevolarne il recupero.
Dopo le prime ricerche, l'ufficio del governatore ha rassicurato la popolazione comunicando che "l'area in cui si trova il leone è stata individuata e sono state adottate tutte le precauzioni necessarie per garantirne la cattura da vivo". Passate alcune ore, lo stesso ufficio del governatore ha rilasciato una nuova dichiarazione in cui chiarisce che l'animale in questione non era un leone: "Gli studi sul campo non hanno fornito alcuna prova concreta della presenza di un leone nella zona. A seguito dell'esame di nuove riprese ricevute dai nostri team, effettuate da diverse angolazioni, è stato stabilito che l'animale nelle immagini non è un leone né un'altra specie di grande felino."
Nessun rischio per la partita
Al momento la situazione resta strettamente monitorata, ma dopo l'ultimo comunicato del governatore l'allarme è rientrato. Salvo colpi di scena la partita si giocherà regolarmente.