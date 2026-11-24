A lanciare per primo l'allarme è stato Arda Koc, un automobilista che si è trovato l'animale davanti all'improvviso mentre era alla guida: "Inizialmente ho provato un terrore enorme e ho subito avvisato la gendarmeria", ha raccontato ai media locali. È partita quindi la caccia all'animale per rintracciare il felino prima che potesse avvicinarsi ulteriormente ai centri abitati o allo stadio, le autorità turche hanno messo in campo una massiccia task force composta da circa 70 operatori, veterinari esperti e 7 droni, impegnati in battute di ricerca proseguite per tutta la notte. Diversi quartieri nel nord di Istanbul sono stati chiusi al traffico e ai pedoni, con il sindaco Aksu che ha invitato formalmente i residenti a non uscire di casa, sia per tutelare l'incolumità pubblica sia per non spaventare l'animale e agevolarne il recupero.