Juve, Allegri: "Avvio disastroso, dobbiamo vincere. Bisogna darsi una sveglia"

VERSO MALMOE-JUVENTUS

Il tecnico bianconero alla vigilia del Malmoe: "Spalletti? Ogni tanto bisticciamo, da toscani, ma non è successo niente"

Reduce da un inizio di campionato flop, la Juventus cerca il riscatto in Champions League. I bianconeri sono attesi dalla trasferta con il Malmoe. "Dopo un avvio disastroso di campionato, dobbiamo vincere - ha spiegato Allegri - Bisogna darsi una sveglia. Quest'anno non siamo tra le favorite ma non vuol dire che non abbiamo il desiderio di vincere". Sulla lite con Spalletti: "Siamo toscani, non è successo nulla". Getty Images

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Domani i visi saranno di nuovo pallidi come 7 anni fa?

"Era la prima partita in casa in quell'anno. Sono situazioni diverse perché in campionato avevamo iniziato bene. A livello psicologico si respirava aria negativa per l'eliminazione, ma quest'anno iniziamo dopo un avvio di campionato disastroso e fuori casa dobbiamo andare a vincere per affrontare il girone nel migliore dei modi".



Come nel 2015/2016 il cambio in difesa può cambiare l'inerzia?

"Nel calcio non si può mai dire quello che può succedere. In questo momento in campionato non siamo andati bene nonostante la squadra a tratti si sia ben comportata. Gli errori individuali in campionato sono capitati, ma noi dobbiamo pensare a domani e poi sabato penseremo al campionato. Domani dovremo concedere poche palle inattive e giocare bene. Dobbiamo affrontare le partite con serenità perché comunque, anche con punti in più in campionato avresti visto le cose in modo diverso ma le prestazioni sarebbero state le stesse. Sabato abbiamo sbagliato troppo, anche nei passaggi. Sabato abbiamo giocato con un centrocampo che tra di loro forse non si conoscevano neanche. Hanno fatto anche troppo bene. L'importante è creare i presupposti per vincere".

Sulla coesione del gruppo.

"I giovani non sono più giovani, bisogna darsi una sveglia sotto l’aspetto mentale. Nessuno si aspettava un inizio così. Il lavoro che era stato fatto, che si continuerà a fare, era fatto bene. La qualità maggiore di Szczesny è l’affidabilità, tre errori di fila, se me lo avessero detto avrei risposto “Voi siete matti”. E’ un portiere di valore assoluto e domani lo dimostrerà".

Come si gioca senza Chiesa e su chi punterà?

"Abbiamo un sacco di attaccanti. Chiesa non era sereno per l'infortunio al flessore e portarlo, col rischio che si facesse male con l'intensità della Champions e con lui che gioca a strappi rischiavo di perderlo per un mese e non va bene. Bernardeschi ha preso una botta contro il Napoli e rischiarlo non aveva senso. Siamo 17 di movimento e bastano e avanzano".

Cosa pensa delle partite perse dopo l'addio di Ronaldo e cosa pensa del Malmoe?

"Il Malmoe è una squadra fisica che è abituata a giocare la Champions. Ha buoni giocatori, i due attaccanti sono bravi. I due esterni sono due giocatori che hanno corsa e tecnica e dunque dovremo fare un'ottima partita".

Kulusevski giocherà titolare?

"Kulusevski è un buon giocatore, un ragazzo che deve migliorare nella gestione della partita. Non so se domani giocherà dall'inizio, lo deciderò domattina".

Negli ultimi anni la Juve partiva tra le favorite. Dove colloca oggi la Juve?

"La Juventus era considerata favorita perché in quei 5 anni abbiamo giocato due finali, altri grandi risultati e qualche sfortuna. La Juventus, una delle prime volte in cui parlai col presidente, l'obiettivo è entrare nelle prime 8. Poi quando ci arrivi, può succedere di tutto. Devi cercare di passare il turno per provare a giocarti la Champions. Quest'anno non siamo tra le favorite ma non vuol dire che non abbiamo il desiderio di vincere, sono due cose diverse".

I giocatori la stanno deludendo per la responsabilità mostrata?

"No, siamo tutti responsabili quando prepariamo le partite. Dobbiamo ancora avere più senso di responsabilità dobbiamo migliorare e crescere nelle malizie e nella gestione dei momenti della partita. Sabato quando a Szczesny scappa la palla, c'è Rabiot vicino e se continua Politano non segna. Dettagli che fanno la differenza. Queste cose dobbiamo portarle dalla nostra parte".

Domani De Ligt potrebbe giocare?

"De Ligt gioca insieme a Szczesny e altri nove. Così chiudiamo in bellezza la conferenza".

ALLEGRI A SKY: "GARA DIFFICILE, LORO SQUADRA FISICA"

"E' una partita importante, sono anche un po' emozionato a tornare in Champions dopo due anni. Sappiamo che è una partita difficile perché loro sono una squadra fisica. Dopo la gara domani penseremo a raddrizzare il campionato, ci vorrà un po' di tempo però lo raddrizzeremo".

Su cosa manca in questo momento. "Innanzitutto bisogna rimanere sereni, perché comunque abbiamo fatto delle buone partite a tratti, però abbiamo pagato a caro prezzo degli errori individuali che purtroppo nell'arco della stagione ci possono stare ma così tutti insieme no. E' capitato, ma bisogna raddrizzarli. Ma bisogna dire che se avessimo avuto 7 o 9 punti non avremmo comunque ammazzato il campionato Quest'anno sarà un campionato equilibrato, non ci sarà nessuna squadra che lo ammazzerà. Bisogna cercare di rientrare nelle prime posizioni nel giro di un mese, un mese e mezzo".

Le condizioni di Chiesa e Bernardeschi. "Bernardeschi ha avuto un colpo sabato in partita sul ginocchio, niente di grave ma non riusciva a calciare la palla quindi l'ho lasciato a casa. Chiesa non era tranquillo col problema al flessore, andare a rischiare in questo momento di perdere giocatori per un mese, ho preferito lasciarli lavorare a casa".

Sul diverbio con Spalletti scherza: ""Ogni tanto bisticciamo, da toscani, ma non è successo assolutamente niente".