Champions League: lo United vola agli ottavi, il Bayern vince ancora

CHAMPIONS LEAGUE

Nel girone dell'Atalanta, i Red Devils vincono 2-0 in casa del Villarreal con Ronaldo e Sancho. I tedeschi passano 2-1 in casa della Dinamo Kiev

Nella penultima giornata della fase a gironi di Champions League, il Manchester United vince 2-0 sul campo del Villarreal e si qualifica agli ottavi di finale nel gruppo F, quello dell'Atalanta: decidono i gol di Cristiano Ronaldo (78') e Sancho (90'). Quinta vittoria in cinque partite per il Bayern Monaco, che passa 2-1 in casa della Dinamo Kiev con Lewandowski (14') e Coman (42'): inutile la rete di Garmash al 70' per gli ucraini. Neve a Kiev, ma Dinamo-Bayern Monaco si gioca Getty Images

twitter

GRUPPO E

Continua la marcia inarrestabile del Bayern Monaco, che vince la quinta partita su cinque imponendosi 2-1 sul campo della Dinamo Kiev. I tedeschi mettono subito alle strette gli ucraini e passano al 14' con un capolavoro del solito Lewandowski, che approfitta di un campanile scaturito da un rimpallo e, di rovesciata, batte Buschan. Alla mezz'ora di gioco, però, Neuer rischia di regalare il pari ai padroni di casa lisciando un retropassaggio di Goretzka, con la sfera che impatta sul palo. Prima dell'intervallo, i bavaresi trovano il raddoppio grazie a Coman, che sfrutta il velo di Müller sull'assist di Tolisso per spedire con violenza il pallone sotto la traversa: 2-0 al 42'. Nella ripresa, i padroni di casa accorciano le distanze: Tsygankov premia la sovrapposizione in area di Garmash, che a tu per tu con Neuer non sbaglia riaprendo i giochi. Nonostante il forcing finale e la ritrovata aggressività degli ucraini, finisce 2-1: il Bayern blinda ufficialmente il primo posto del gruppo E restando a punteggio pieno, Dinamo Kiev fuori dai giochi per la qualificazione agli ottavi di finale.

GRUPPO F

Il post Solskjaer del Manchester United inizia con il primo, importante obiettivo stagionale: la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Nella prima di Carrick da allenatore, gli inglesi battono 2-0 il Villarreal e conquistano il passaggio del turno nel gruppo F, che comprende anche l'Atalanta. All'Estadio de la Ceramica, però, il Sottomarino Giallo parte meglio e si rende subito pericoloso: nel giro di quattro minuti, de Gea salva su Moi Gomez, mentre Pino è impreciso in area e colpisce solo l'esterno della rete. Il portiere spagnolo è bravo anche al 27', deviando il diagonale di Trigueros. Il duello si ripete, e sempre in favore dell'estremo difensore ospite, anche allo scoccare dell'ora di gioco, con la sfera che finisce il corner dopo l'intervento dell'ex Atletico Madrid. La prima vera occasione per lo United arriva al 71', con Rulli bravissimo nel deviare con il piede il sinistro in area di Sancho. Sette minuti dopo, però, Cristiano Ronaldo punisce l'errore in uscita degli spagnoli e batte Rulli in pallonetto firmando l'1-0. Al 90', si chiudono ufficialmente i giochi con il contropiede degli uomini di Carrick finalizzato dalla bordata contro la traversa, e poi in rete, di Jadon Sancho, servito da Bruno Fernandes. Finisce 2-0: lo United è certo degli ottavi visto il vantaggio negli scontri diretti con il Villarreal, che si giocherà tutto a Bergamo nell'ultima giornata.

