Champions League, Liverpool-Real Madrid: la moviola del gol annullato a Benzema

Il Real Madrid vince la Champions League e il gol annullato a Karim Benzema al 43' della sfida contro il Liverpool diventa "solo" un caso da moviola, senza peso sul risultato. L'attaccante segna ma l'assistente annulla per fuorigioco visto che, con Alisson fuori dai pali, non ci sono due difensori tra il francese e la porta. Ma il pallone arriva a Benzema dopo il tocco di Fabinho, in una carambola con protagonisti anche Valverde e Konaté.