Champions League, le pagelle dell'Inter: Dzeko monumentale, Acerbi e Bastoni insuperabili

PAGELLE INTER

Il bosniaco è il migliore in campo, Onana spettatore per oltre 90'

I voti dell'Inter nella semifinale di andata della Champions League:

ONANA 6 - Spettatore non pagante. La prima parata è al 92' su una conclusione centrale di Pobega.

DARMIAN 6 - Saelemaekers nel primo tempo e Origi nel secondo qualche grattacapo glielo creano. Lui soffre, ma non si scompone mai. Inzaghi poi lo dirotta a sinistra dove ha anche la possibilità di spingere un po' di più.

ACERBI 6,5 - Vince il duello fisico con Giroud, non lasciandogli mai lo spazio né per girarsi, né per giocare di sponda con i compagni, di fatto annullando la pericolosità del francese.

BASTONI 7 - Nel primo tempo fa il suo, poco impegnato da un Milan irriconoscibile. Nella ripresa, quando i rossoneri crescono, diventa uno dei protagonisti assoluti della vittoria, tra interventi tempestivi e grande precisione nell'impostazione dal basso.

DUMFRIES 6 - Spesso frenetico e un po' falloso, ma non fa mai mancare spinta e intensità agonistica fino al triplice fischio.

BARELLA 6 - La scena la rubano i suoi compagni di reparto, lui garantisce il solito giusto mix di quantità e qualità, pur senza strafare.

CALHANOGLU 6,5 - Regia attenta e senza fronzoli, suo l'assist da corner per il gol che sblocca la partita, poi un palo colpito da distanza siderale che per poco non vale lo 0-3 dopo appena un quarto d'ora.

dal 33' st GAGLIARDINI 6 - Pochi minuti in cui si crea anche una buona chance per chiudere il match, sprecata con un controllo maldestro.

MKHITARYAN 7 - Sempre propositivo e pronto a buttarsi in avanti a supporto degli attaccanti, sigla lo 0-2 sfondando centralmente e mandando in tilt la difesa del Milan, sfiora anche lo 0-3 dopo il palo di Calhanoglu.

dal 17' st BROZOVIC 6 - Entra per gestire al meglio la mezzora finale, lo fa senza particolari guizzi né patemi.

DIMARCO 6,5 - Propulsione continua sulla fascia sinistra, stravince il duello con Calabria e dal suo piede arriva l'assist dello 0-2.

dal 25' st DE VRIJ 6,5 - Inzaghi lo getta nella mischia per contrastare un pimpante Origi, lui svolge il compito alla perfezione aiutando i suoi a non rischiare più nulla fino alla fine.

MARTINEZ 6 - Generoso in fase di ripiegamento, meno nel vivo dell'azione offensiva rispetto ad altre volte. Serata da comprimario, impreziosita comunque dal velo che spiana la strada al gol di Mkhitaryan.

dal 33' st CORREA 6 - Entra col match che si sta già spegnendo, non ha occasione di mettersi in luce.

DZEKO 7,5 - La sblocca dopo 8' con un magico sinistro al volo, poi sale in cattedra calamitando e smistando palloni con la consueta classe e precisione. Solo un super Maignan gli nega la doppietta a inizio ripresa.

dal 25' st LUKAKU 6 - Anche lui, come Correa, ha poche occasioni di farsi vedere. Contribuisce ugualmente a gestire qualche pallone e condurre la serata in porto.

ALL. INZAGHI 7,5 - L'approccio alla gara dei suoi ragazzi è semplicemente perfetto. Due gol e un dominio assoluto nel primo quarto d'ora, poi sceglie bene le tempistiche dei cambi per gestire il doppio vantaggio fino alla fine.