Champions League, la Uefa ha pagato i primi bonus legati ai risultati: 7 milioni di euro all'Inter, dietro Atalanta e Juve

Sorride anche l'Atalanta, scrive Tuttosport, che intasca 5,6 milioni di euro, seguita dalla Juventus, ferma a quota 4,9 milioni di euro. Subito fuori dal podio virtuale troviamo il Milan, rilanciato dal successo in casa del Real Madrid e con il calendario adesso in discesa. Ai rossoneri andranno 4,2 milioni di euro dopo un bilancio che recita due vittorie e due ko. Magro bottino invece per il Bologna: appena 700 mila euro visto il solo pareggio casalingo con lo Shakhtar Donetsk. Nel mese di settembre, aggiunge il quotidiano piemontese, la Uefa aveva già versato parte della quota di partecipazione e del segmento 'value' per un totale di 1,3 miliardi di euro.