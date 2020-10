Champions League: Inter-Borussia Moenchengladbach 2-2, Lukaku salva i nerazzurri

INTER-BORUSSIA 'GLADBACH 2-2

di

ANDREA GHISLANDI

Comincia con un pareggio per 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach l'avventura dell'Inter in Champions League. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i nerazzurri passano al 49' con Lukaku, bravo a risolvere una mischia in area. I tedeschi, mai pericolosi, trovano il pareggio al 62' con un rigore di Bensebaini (fallo di Vidal su Thuram). I tedeschi la ribaltano con Hofmann (84'), dopo un palo di Lautaro e Lukaku evita la beffa al 90'. Inter, solo un pari in Champions Getty Images

LA PARTITA

Come l'anno scorso il cammino dei nerazzurri in Europa comincia con un pareggio casalingo, un 2-2 che lascia parecchio l'amaro in bocca e conferma il momento di difficoltà dei ragazzi di Conte, salvati dal solito grande Lukaku, ma anche poco fortunati, visto che i tedeschi non hanno mai tirato in porta nel primo tempo e hanno trovato due gol con gli unici due tiri verso Handanovic. Come nel derby pesano come macigni gli errori individuali e stasera la palma di sciagurato passa da Kolarov a Vidal: il cileno ha procurato il rigore che ha vanificato il vantaggio e nel finale si è perso Hofmann in occasione dell'1-2. Cominciare con i tre punti sarebbe stato ancora più importante dopo il sorprendente risultato di Madrid, con lo Shakthar capace di battere il Real. La sfida tra 6 giorni in Ucraina diventa così già una gara da non sbagliare.

Conte lancia titolari Eriksen e Sanchez, ma il primo tempo di San Siro non rende onore a un palcoscenico così importante come quello della Champions. I tedeschi si difendono con ordine, ma non riescono mai a trovare la profondità. Così Handanovic è praticamente inoperoso. Poco lavoro anche per il collega Sommer, spaventato solo da un diagonale di Lukaku nel finale. Nella ripresa Conte inserisce Lautaro Martinez per Sanchez e l'Inter si fa subito più pericolosa. Così quando Lukaku sbroglia mischia al 49', la gara sembra prendere la giusta piega. All'ora di gioco, però, un fallo ingenuo di Vidal su Thuram regala a Bensebaini il rigore dell'1-1. L'Inter crea occasioni con Darmian, Eriksen e Perisic e all'82' un destro al volo fantastico di Lautaro sbatte contro il palo alla sinistra di Sommer. Cattivo segnale e infatti il Borussia ribalta il match due minuti con Hofmann, che sfrutta un'altra dormita di Vidal. E quando la beffa sembra servita, ecco che Lukaku sul secondo palo mette alle spalle di Sommer dopo una spizzata di testa di Bastoni. La punizione di Kolarov al 97' dà solo l'illusione del gol (esterno della rete), ma il risultato non cambia più. Il girone di Champions è già in salita.

LE PAGELLE

Lukaku 7,5 - Ancora una volta l'uomo della Provvidenza. Purtroppo la sua doppietta non basta per partire con una vittoria, ma il belga si conferma in forma straordinaria.

Eriksen 6 - Piccoli segnali di crescita del danese, che nel primo tempo è l'interista che prova più spesso la conclusione. Qualche buona giocata, ma niente di entusiasmante.

Vidal 4 - Gara da dimenticare quella del cileno, che lotta e combatte ma la sua irruenza costa cara all'Inter. Ingenuo sul rigore di Thuram, si fa sorprendere da Hofmann in occasione dell'1-2. Poi Lukaku rimedia, ma lui la sua pessima figura l'aveva già fatta.

Hofmann 6,5 - Bravo nel sorprendere Vidal in occasione del gol che per poco non regala il colpaccio al Borussia. A centrocampo uno dei più positivi e propositivi.

Neuhaus 6,5 - Buona prova del 23enne tedesco che a San Siro conferma quanto di buono si dice su di lui in patria. Buone geometrie e ottimo senso della posizione.

Plea 5 - Serata storta per il francese, bravo ad arretrare ma che non trova mai la profondità e non va mai al tiro.

IL TABELLINO

INTER-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-2

Inter (3-4-1-2): Handanovic 6; D’Ambrosio 5,5, De Vrij 6,5, Kolarov 6; Darmian 6,5, Barella 6, Vidal 4, Perisic 5 (34' st Bastoni sv); Eriksen 6 (34' st Brozovic 6); Sanchez 5,5 (1' st Lautaro Martinez 6,5), Lukaku 7,5. A disp.: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Boscolo Chio, Moretti, Nainggolan, Squizzato, Pinamonti. All.: Conte 6

Borussia Moenchengladbach (4-3-3): Sommer 6,5; Lainer 6, Ginter 6, Elvedi 6,5, Bensebaini 6,5; Hofmann 6,5, Kramer 6, Neuhaus 6,5; Embolo 5 (29' st Herrmann 6), Plea 5, Thuram 6 (50' st Wolf sv). A disp.: Sippel, Grün, M. Lang, Stindl, Traoré, Wendt, Jantschke, Reitz. All.: Rose 6

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Marcatori: 4' st e 45' st Lukaku (I), 17' st rig. Bensebaini (B), 39' st Hofmann (B)

Ammoniti: D'Ambrosio (I), De Vrij (I), Kramer (B), Handanovic (I)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

Considerando tutte le competizioni, l'Inter non ha trovato il successo per tre gare di fila solo per la seconda volta sotto Antonio Conte (dopo il dicembre 2019).

L'Inter non pareggiava una partita di Champions League contro una squadra tedesca dall'ottobre 2008 (1-1 contro il Werder Brema).

L'Inter ha subito gol al 63º minuto con il primo tiro nello specchio affrontato in questo match.

L'Inter ha subito almeno un gol in tutte le ultime sei partite tra tutte le competizioni (12 totali) dopo aver tenuto la porta inviolata in sei delle precedenti sette (una rete al passivo).

L'Inter è la prima squadra a non subire alcun tiro in un primo tempo di Champions League dal Bayern Monaco nel novembre 2019 contro la Stella Rossa.

Con due gol in questo match, Romelu Lukaku ha già eguagliato il bottino raccolto in Champions League nelle ultime due edizioni della competizione (con Manchester United e Inter).

Romelu Lukaku ha trovato il gol in tutte le ultime nove partite in competizioni europee giocate con l'Inter, realizzando 11 reti nel parziale.

Romelu Lukaku ha preso parte a tutti gli ultimi sei gol dell'Inter in Champions League, grazie a quattro reti e due assist.

Terza doppietta in Champions League per Romelu Lukaku, la prima con la maglia dell'Inter.Considerando tutte le competizioni, l'Inter non ha trovato il successo per tre gare di fila solo per la seconda volta sotto Antonio Conte (dopo il dicembre 2019).

