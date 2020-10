Champions League, Inter-Borussia Moenchengladbach su Canale 5 e Sportmediaset.it

Sarà Inter-Borussia Mönchengladbach il primo match della Uefa Champions League 2020/21 che aprirà la stagione del grande calcio europeo delle reti Mediaset. La gara di San Siro, in programma mercoledì 21 ottobre alle ore 21.00, andrà in onda in diretta e in esclusiva in chiaro su Canale 5. In diretta dal Meazza andrà in scena la sfida tra i nerazzurri di Antonio Conte e i tedeschi che tornano a disputare la massima competizione europea per club dopo tre anni. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Massimo Paganin.