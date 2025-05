Champions League: Inter-Barcellona vale l'accesso alla finale

Una partita che vale una stagione. È così sia per l'Inter, che punta forte sulla Champions League, che per il Barcellona, che la insegue da dieci anni. Dopo il 3-3 della semifinale d'andata al Montjuic, si gioca a San Siro quella di ritorno: in palio l'accesso alla finalissima in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera. I nerazzurri, che hanno detto addio alla Coppa Italia e che in campionato sono a -3 dal Napoli a tre giornate dalla fine, si giocano allo stesso tempo le possibilità di vincere il trofeo più importante, ma con la paura di perdere tutte le competizioni per le quali, fino a venti giorni fa, erano ancora in corso. Per l'Inter e per Inzaghi sarebbe la seconda finale nel giro di tre edizioni, visto che nel 2022/2023 giocò (e perse) a Istanbul contro il City. La speranza è mettere nuovamente in difficoltà i catalani sui calci da fermo e in ripartenza, ma con in più la spinta di San Siro. Ci sarà però da contenere i fenomeni blaugrana, Yamal su tutti.