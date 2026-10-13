Champions League, il Viking ferma il Bayern Monaco, dilaga il Barcellona. Ok Arsenal e Atletico Madrid

Dopo la vittoria a Lisbona contro il Galatasaray, lo Sporting vince anche la prima in trasferta, e lo fa con il risultato di 2-0 sul campo del Lens alle 18:45. I francesi controllano il gioco e costruiscono di più, ma al 22’ è la squadra di Rui Borges a passare avanti con Luis Suarez: il centravanti è bravo a mettere in porta un assist di Irankunda al termine di una bella azione manovrata. Il Lens prova a ricompattarsi, ma sbanda pericolosamente e al 74’ arriva anche il raddoppio dello Sporting con l’azzurro Issa Doumbia, che già pochi minuti prima aveva sfiorato il gol.