Champions League, il Viking ferma il Bayern Monaco, dilaga il Barcellona. Ok Arsenal e Atletico Madrid
I bavaresi pareggiano in Norvegia 3-3. Nessun problema per i Blaugrana a Istanbul e per l’Arsenal contro il Lille. Vincono anche Atletico e Lipsia
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La prima sorpresa di questa Champions League arriva dalla Norvegia, dove il Bayern Monaco va sotto, rimonta e poi si fa fermare sul 3-3 dal Viking. Passa in svantaggio anche il Barcellona, che poi cresce e vince 4-1 contro il Galatasaray. Vittorie senza subire gol per l’Arsenal contro il Lille (3-0), l’Atletico contro lo United (2-0) e il Lipsia in casa contro il PSV (1-0). Alle 18:45 doppio 2-0 di Sporting e Sabah contro Lens e Slavia Praga.
ARSENAL-LILLE 3-0
L’Arsenal vince all’Emirates, e lo fa dopo aver sofferto nel primo tempo. Per 45’ infatti la squadra di Arteta non riesce a trovare il gol, ma si sblocca poco dopo l’ora di gioco e non si ferma più. Timber al 64’, Eze al 67’ e Saka al 71’ confezionano la seconda vittoria in altrettante partite per i Gunners, e lo fanno in appena sette minuti.
ATLETICO MADRID-MANCHESTER UNITED 2-0
L’Atletico di Simeone supera un Manchester United sempre più in crisi e passa in vantaggio dopo meno di sessanta secondi con Barrios. Al 45’ arriva anche il raddoppio con Cardoso, ma la rete viene annullata. I Red Devils non riescono quasi mai a impensierire la difesa dei Colchoneros, e rimangono anche in dieci uomini per l’espulsione di Yoro al 74’. Cinque minuti dopo l’Atletico la chiude con Lookman.
GALATASARAY-BARCELLONA 1-4
I Blaugrana, che in questa stagione sanno solo vincere, proseguono la loro corsa anche a Istanbul. Al 28’ passa avanti il Galatasaray con Batrakov su assist di Rafael Leao, al suo primo “bonus” dal suo arrivo in Turchia. Al 43’ Cancelo pareggia i conti e dà il via alla solita goleada del Barcellona, che trova il secondo gol al 50’ con Fermin Lopez e il terzo al 53’ con Gordon. C’è gloria anche per Adeyemi, che al 65’ fissa il punteggio sul 4-1. 10 vittorie in altrettante partite ufficiali per la squadra di Flick.
LIPSIA-PSV 1-0
Vince senza subire gol il Lipsia, che subisce però nella prima frazione e rischia di andare sotto al 18’, quando Perisic si fa parare un rigore da Vandevoort. I tedeschi crescono con il passare del tempo, soprattutto a cavallo tra prima e seconda frazione, e al 75’ trovano la rete decisiva con Gruda.
VIKING-BAYERN 3-3
A Stavanger va in scena la prima vera sorpresa di questa edizione della Champions League. Il Viking va subito avanti con Stensness, e al 38’ raddoppia con Christiansen. Kompany ne cambia tre all’intervallo, e il Bayern la ribalta grazie a una doppietta del solito Harry Kane e a un gol di Luis Diaz. Olise lascia però i suoi in dieci uomini per proteste, e al 90’ i norvegesi trovano il gol del 3-3 con Haugen.
LENS-SPORTING 0-2
Dopo la vittoria a Lisbona contro il Galatasaray, lo Sporting vince anche la prima in trasferta, e lo fa con il risultato di 2-0 sul campo del Lens alle 18:45. I francesi controllano il gioco e costruiscono di più, ma al 22’ è la squadra di Rui Borges a passare avanti con Luis Suarez: il centravanti è bravo a mettere in porta un assist di Irankunda al termine di una bella azione manovrata. Il Lens prova a ricompattarsi, ma sbanda pericolosamente e al 74’ arriva anche il raddoppio dello Sporting con l’azzurro Issa Doumbia, che già pochi minuti prima aveva sfiorato il gol.
SABAH-SLAVIA PRAGA 2-0
Sempre alle 18:45 arriva anche la prima, storica vittoria del Sabah, squadra azerbaigiana che viene dalla piccola Masazir (appena 9.000 abitanti). I padroni di casa passano avanti a inizio secondo tempo con Parris e, dopo aver respinto i tentativi di pareggio dei cechi, all’88’ fissano il punteggio sul 2-0 grazie a Mickels.