Champions League, il tabellone della Final Eight

Con Barcellona, Bayern Monaco, Manchester City e Lione si completa il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League, che si giocheranno tutti a Lisbona nella Final Eight. Il torneo si era fermato a marzo per la pandemia quando erano già passate Atalanta, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain e Lipsia. Si partirà il 12 agosto e le quattro sfide, in partita secca, si giocheranno in quattro giorni.