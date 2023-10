Borussia Dortmund-Milan, le pagelle: Leao si accende a folate, Bensebaini inesauribile

LE PAGELLE

I voti ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata del Gruppo F di Champions League

© Getty Images Il Milan non va oltre lo 0-0 a Dortmund e colleziona il secondo pareggio a reti bianche in altrettante gare del girone di Champions League. Gara abbastanza avara di emozioni al Signal Iduna Park, in cui le difese finiscono con l'avere la meglio sugli attacchi: voti alti per Thiaw e Tomori in casa rossonera, buona partita ma senza acuti particolari invece quella di Leao e Giroud. Il più in ombra tra i ragazzi di Pioli è Pulisic. Tra i gialloneri bene soprattutto la corsia di sinistra, con Malen e Bensebaini sugli scudi.

BORUSSIA DORTMUND

Kobel 6 - Il Milan crea parecchio specialmente nel secondo tempo, ma a fine gara sono solo 2 i tiri in porta e lui di fatto è poco impegnato.

Ryerson 6 - Nel primo tempo fa buona guardia su Leao e sembra avergli preso le misure, nel secondo finisce con lo sbandare più di una volta sulle sgasate del portoghese.

Hummels 6 - Centralmente la difesa giallonera va in tilt più di una volta, non dà la sicurezza di un tempo, ma si arrangia e in qualche modo se la cava.

Schlotterbeck 6 - Anche per lui prova appena sufficiente sul piano difensivo, condita da qualche sganciamento offensivo nel finale che spaventa un po' l'avversario ma non fa saltare il banco.

Bensebaini 6,5 - In proiezione offensiva costante nel primo tempo, generoso anche nella ripresa. È tra quelli che prova a crederci fino in fondo e nei 90' è il giocatore che garantisce più continuità a Terzic.

Can 6 - Partita di ordinaria amministrazione, con una regia ordinata, qualche conclusione da fuori poco pericolosa e qualche scatto di nervosismo qua e là.

Ozcan 6 - Un po' meglio del compagno di reparto sul piano dell'iniziativa, ma anche per lui una serata da sufficienza stiracchiata

Brandt 5,5 - Il Dortmund spinge soprattutto dal lato opposto al suo, lui rimane piuttosto in ombra e non incide sul match. (dal 19' st Adeyemi 5,5 - Non entra mai davvero nel vivo del gioco).

Reus 5 - Per vie centrali non c'è spazio, lui non ha il passo né lo spunto per crearselo e resta abbastanza ai margini del gioco (dal 27' st Nmecha 6 - Un paio di giocate interessanti con squadre lunghe e un po' sfilacciate ne lasciano intuire le qualità).

Malen 6,5 - Nel primo tempo è lui la vera spina nel fianco della difesa rossonera. Mette in grossa difficoltà Calabria con le sue accelerazioni e si crea un paio di occasioni interessanti, poi cala drasticamente nel secondo tempo (dal 27' st Bynoe-Gittens 6,5 - Dimostra di avere il passo e la fantasia per inventarsi la giocata che può sbloccare l'incontro, ma non riesce nella sua missione).

Fullkrug 6 - Fa molto lavoro di raccordo spalle alla porta, si abbassa spesso per favorire gli inserimenti dei compagni, ma ha una sola vera occasione su cui trova attento Maignan (dal 40' st Moukoko sv).

Allenatore: Terzic 6

MILAN

Maignan 6,5 - Nel primo tempo deve impegnarsi in un paio di occasioni e si fa trovare prontissimo. Nel secondo non è quasi mai impegnato

Calabria 5,5 - Nel primo tempo fa tanta fatica nel contenere Malen e Bensebaini, non commette errori clamorosi (eccezion fatta per un mezzo pasticcio in uscita), ma è troppo spesso in affanno. Un po' meglio nella ripresa, quando la squadra entra in campo con un piglio diverso (dal 25' st Florenzi 6 - Fa il suo dovere senza strafare).

Thiaw 6,5 - Non sempre pulito negli interventi, ma comunque tremendamente efficace. Bada al sodo quando serve e non sbaglia praticamente nessun intervento. Prestazione di maturità e spessore su un campo difficile.

Tomori 6,5 - Un paio di chiusure decisive nel secondo tempo sono la ciliegina sulla torta di una performance nel complesso molto solida.

Hernandez 6,5 - Primo tempo così-così, cresce molto nel secondo, prova a far saltare il banco con un paio di affondi dei suoi e sfiora anche il gol di testa.

Musah 6 - Quando riesce a trovare spazi dimostra di avere le qualità per attaccare la profondità e fare male, anche se la cosa non gli riesce troppo spesso.

Reijnders 6 - Si incolla a Reus fin dalle prime battute di gioco, ma finisce col perdere un po' di vista i compiti di regia e latita nella costruzione in fase di avvio della manovra. Meglio dall'ingresso di Adli.

Pobega 6,5 - È il centrocampista più avanzato e con più libertà di affondare. Fino alla sua uscita dal campo è di fatto anche il giocatore più pericoloso del Milan in termini di occasioni create. Qualche errore sul piano tecnico non oscura una prestazione nel complesso generosa (dal 13' st Adli 6,5 - Conferma quanto di buono messo in mostra nelle ultime due gare di campionato sul piano della regia).

Pulisic 5 - Dal suo lato del campo Bensebaini e Malen sono clienti ostici, lui si impegna a dare una mano a Calabria ma non entra mai nel vivo del gioco offensivo. In più si divora una grande occasione a inizio ripresa calciando centrale. Il ritorno a Dortmund non gli sorride (dal 25' st Chukwueze 6 - Qualche spunto interessante, ma anche una maxi chance sprecata nel finale).

Giroud 6 - Come il collega di reparto Fullkrug anche lui è molto impegnato nel lavoro di sponda e di smistamento per i compagni, con poco spazio per le iniziative personali. Ha una sola vera occasione al 37' sugli sviluppi di corner, ma è leggermente ostacolato da Theo e la sciupa (dal 25' st Okafor 5,5 - Entra senza incidere).

Leao 6 - Comincia la serata con qualche errore banale, poi si accende tra la fine del primo e l'inizio del secondo tempo. Confeziona 3-4 inziative che seminano il panico e mettono in mostra le sue grandi qualità, ma che non riescono a far crollare il muro tedesco.

Allenatore: Pioli 6