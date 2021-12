Champions League: il Lipsia batte il City e va in Europa League, poker del Psg

CHAMPIONS LEAGUE

GRUPPO A

Il Manchester City di Guardiola, già sicuro del primo posto nel gruppo A, incassa una sconfitta per 2-1 in Germania contro il Lipsia, che si guadagna così l'accesso ai sedicesimi di Europa League. I tedeschi passano al 24': Laimer serve Szoboszlai, che supera Ederson e segna a porta vuota. André Silva raddoppia al 71' con un terrificante destro al termine di un contropiede fulmineo, ma sei minuti dopo Mahrez accorcia le distanze con un colpo di testa su cross di Zinchenko. All'83', però, Walker entra duramente sul portoghese e si fa espellere, mettendo fine al tentativo di rimonta degli inglesi. Il Psg, invece, chiude il suo girone di Champions con un travolgente 4-1 ai danni del Bruges, che saluta ogni competizione europea in virtù dell'ultimo posto. Lo 0-0 al Parco dei Principi dura appena 72 secondi, poi Mbappé si fionda sulla parata di Mignolet dopo il tiro di Gueye e insacca con l'aiuto del palo. Passano cinque minuti e l'ex Monaco firma la sua personale doppietta con un destro al volo sul lancio in area di Di Maria. Al 38', ecco il 3-0 di Messi, che con il solito, strepitoso sinistro a giro chiude i giochi già prima dell'intervallo. Inutile la rete dell'1-3 di Rits, che con un mancino all'angolino batte Donnarumma al 68': otto minuti dopo, infatti, Messi si guadagna e trasforma il calcio di rigore spiazzando Mignolet, regalandosi la doppietta e siglando il 4-1 finale.