Champions League: il Chelsea stende il Lille 2-0, Lukaku spettatore per 90'

CHELSEA-LILLE 2-0

I Blues volano con il colpo di testa di Havertz in apertura e il tocco morbido di Pulisic a metà ripresa

Il Chelsea corre verso i quarti di Champions League. Nell’andata degli ottavi, i Blues battono il Lille 2-0 allo Stamford Bridge e prenotano il passaggio del turno, che dovranno completare il 16 marzo in Francia. Partita mai in discussione. La squadra di Tuchel sblocca all’8’ con il colpo di testa di Havertz su corner di Ziyech e raddoppiano grazie a Pulisic su assist di Kanté. Tuchel però non dà spazio a Lukaku, in panchina per tutto il match. Chelsea-Lille: le immagini del match

























































Sorridono (quasi) tutti in casa Chelsea dopo l’andata degli ottavi di Champions League. I Blues sconfiggono il Lille allo Stamford Bridge con un secco 2-0, che sembra spianare la strada verso i quarti di finale. Quasi tutti, appunto, perché nel Chelsea che domina i campioni di Francia in carica non c’è spazio per Romelu Lukaku, in panchina per tutta la durata della partita. Il belga ex Inter non entra neanche nel finale, quando Tuchel gli preferisce l’altra prima punta Timo Werner. Non c’è spazio per i musi lunghi nei londinesi, comunque, perché i sorrisi si sprecano già nei primi minuti. Havertz, riproposto nel ruolo di falso nueve, prima si divora il possibile vantaggio in spaccata sul cross basso di Azpilicueta, poi si fa perdonare infilando all’angolino di testa sul corner di Ziyech: il cronometro segna appena 8’. Sbloccato l’incontro con il tedesco, i padroni di casa abbassano un ritmo asfissiante nei primi minuti e controllano l’incontro, soffrendo solo su una sciagurata deviazione verso la propria porta di Rüdiger, alta di poco.

A inizio ripresa il ritmo del match si alza e Ziyech prova ad accendere la scintilla, ma né il suo tentativo né il bis cercato da Havertz hanno la sorte sperata. A metà secondo tempo allora N’golo Kanté accende il motorino e sgasa dal centrocampo al limite dell’area di rigore, dove appoggia per Pulisic: lo statunitense controlla e supera Jardim con un tocco morbido sul secondo palo, siglando il 2-0. È il colpo del ko per un Lille mai davvero pericoloso dalle parti di Mendy, neanche quando Gourvennec prova a dare una scossa al suo reparto offensivo inserendo Burak Yilmaz e Ben Arfa. Il Chelsea protegge il 2-0 senza difficoltà e prenota un posto per i quarti di finale, a meno di clamorosi scossoni nel match di ritorno del 16 marzo. E chissà che le tre settimane non servano per risolvere i pochi problemi nella rosa di Tuchel.