Champions League: il Chelsea affonda l'Ajax, Sabitzer fa volare il Lipsia

TERZA GIORNATA

Il Chelsea va a vincere sul campo dell'Ajax e così raggiunge gli olandesi a quota 6 punti, in vetta al Girone H di Champions League. Finisce 1-0, con Lampard che azzecca i cambi nella ripresa gettando nella mischia Pulisic e Batshuayi: sono loro gli autori rispettivamente dell'assist e del gol decisivo. Il Lipsia batte in rimonta per 2-1 lo Zenit: segnano Rakitskiy e Laimer, poi Sabitzer trova uno dei gol più belli dell'anno e la chiude.

GIRONE G

Il Lipsia è ormai una grande realtà del calcio europeo, e lo dimostra battendo in rimonta lo Zenit San Pietroburgo regalando tra l'altro un gol che merita come minimo di finire nella sigla della Champions League dell'anno prossimo. E dire che i russi iniziano decisamente bene la partita, lasciando sfogare i padroni di casa ma rendendosi più pericolosi: così Driussi non sfrutta un gran pallone di Douglas Santos e conclude sul fondo, cosa che invece non avviene al 25' quando Rakitskiy raccoglie un pallone vagante fuori area e libera un gran sinistro che porta in vantaggio lo Zenit. Come si dice in questi casi, però, il meglio deve ancora venire. Werner sfiora due volte il pareggio per il Lipsia, che alla fine arriva quando al 49' Laimer trova il corridoio giusto in area e poi fredda Kerzhakov con un preciso diagonale. Il gol da cineteca è però quello del sorpasso, firmato da Sabitzer al 59': il 25enne nazionale austriaco riceve l'assist di Klostermann, stoppa elegantemente di petto e libera un esterno a giro irreale, con il pallone che sembra rimanere sospeso a mezz'aria e improvvisamente cambia direzione infilandosi nel sette. Una prodezza del genere quasi merita di per sé di decidere la partita, che comunque lo Zenit prova a pareggiare (Osorio non sfrutta un gran pallone di Rakitskiy, nel finale Cunha si divora due occasioni colossali). E con questo risultato il Lipsia supera lo Zenit anche in classifica, portandosi a 6 punti contro i 4 dei russi.

GIRONE H

Il Chelsea sbanca la Johan Cruijff Arena nel big match del raggruppamento e raggiunge l'Ajax a quota 6 punti. E il popolo Blues deve ringraziare per questa impresa un certo Frank Lampard, che risolve una partita complicata con due cambi nella ripresa a dir poco azzeccati. L'Ajax se la gioca a viso aperto contro i Blues e lo dimostra sin dai primissimi minuti, quando Veltman scippa il pallone a Abraham nella sua trequarti, si fa metà campo di corsa e poi libera un bolide che per poco non inquadra la porta. Il Chelsea però non sta a guardare e sfiora il gol con il giovane pupillo di Lampard, Mount (si oppone Onana). I ritmi sono altissimi e l'Ajax rischia anche qualcosa quando Hudson-Odoi sfrutta una disattenzione collettiva e va al tiro, sbagliando la misura. Quindi al 35' Promes scaraventa il pallone in rete in spaccata, ma il Var annulla per fuorigioco. L'ultima occasione del primo tempo è per Azpilicueta, mentre la prima mezz'ora della ripresa è quasi tutta di marca Ajax: dopo aver fatto sfogare i Blues, infatti, i padroni di casa si riversano in avanti e colpiscono anche un palo al 59' con un colpo di testa di Alvarez. Quindi ci prova Dest, con Kepa che non si fa ingannare. Lampard capisce che è il momento di cambiare qualcosa e getta nella mischia Pulisic per Willian e Batshuayi per Abraham. Saranno proprio i due subentrati a decidere la partita, nonostante il belga sembri avere un cattivo impatto sul match sprecando due buone occasioni. Anche Pulisic si rende pericoloso sfiorando il palo con un destro potentissimo dalla distanza. E il Chelsea alla fine passa, quando all'86' Pulisic sfonda a sinistra e mette al centro un pallone che Batshuayi scarica in rete con un bolide mancino imprendibile per Onana. Quindi lo stesso Batshuayi per poco non raddoppia, ma sarebbe stata punizione fin troppo severa per un Ajax cui anche il pareggio poteva stare quasi stretto.