Champions League: il Bruges impressiona contro il Monaco, pari tra Copenaghen e Leverkusen

BRUGES-MONACO 4-1

In attesa del rientro di Paul Pogba (ancora out per recuperare la forma migliore dopo la lunga squalifica), il Monaco fa tappa a Bruges, dove il suo cammino europeo ha inizio al Jan Breydel Stadion. Match arbitrato dal fischietto italiano Simone Sozza, la gara vede Akliouche sprecare la grande chance di portare i monegaschi avanti già al decimo, quando un calcio di rigore battuto proprio dal francese viene parato da Mignolet (che quattro minuti dopo si infortuna e lascia il campo a favore di Jackers). Si scatenano allora i belgi, letteralmente indomabili per tutto il resto del primo tempo. Tresoldi, attaccante italo-tedesco nato a Cagliari nel 2004, sblocca i padroni di casa al 32’, mentre Onyedika raddoppia al 39’ e il capitano Vanaken fa 3-0 al 43’ con un gran destro al volo. Nella ripresa il Bruges gestisce quindi il triplo vantaggio, mentre nel Monaco si registra il tanto atteso debutto di Ansu Fati (non giocava da Barcellona-Valladolid del 3 maggio scorso). A segnare è però sempre la formazione di casa, con Diakhon che cala il poker al 75’. A rendere meno amaro il passivo per il Monaco è allora proprio Ansu Fati nel recupero, con i belgi che vincono comunque 4-1 e mandano un chiaro messaggio all’Atalanta, prossimo avversario in Champions (il 30 settembre a Bergamo).