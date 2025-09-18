Logo SportMediaset
Champions League: il Bruges impressiona contro il Monaco, pari tra Copenaghen e Leverkusen

I francesi di Hutter crollano 4-1 in Belgio, mentre i tedeschi di Hjulmand pareggiano 2-2 al 92’ in Danimarca

18 Set 2025 - 20:47

Il giovedì che completa la 1ª giornata di League Phase in Champions League vede la larga vittoria del Bruges, prossimo avversario dell’Atalanta. I belgi inaugurano bene il proprio cammino in Europa, battendo 4-1 il Monaco, la cui unica nota positiva è il gol al debutto di Ansu Fati. Termina invece 2-2 un match ricco di emozioni tra Copenaghen e Bayer Leverkusen: i danesi si portano avanti per due volte, ma vengono poi ripresi al 92’.

Cristiano Ronaldo, 140 gol
BRUGES-MONACO 4-1
In attesa del rientro di Paul Pogba (ancora out per recuperare la forma migliore dopo la lunga squalifica), il Monaco fa tappa a Bruges, dove il suo cammino europeo ha inizio al Jan Breydel Stadion. Match arbitrato dal fischietto italiano Simone Sozza, la gara vede Akliouche sprecare la grande chance di portare i monegaschi avanti già al decimo, quando un calcio di rigore battuto proprio dal francese viene parato da Mignolet (che quattro minuti dopo si infortuna e lascia il campo a favore di Jackers). Si scatenano allora i belgi, letteralmente indomabili per tutto il resto del primo tempo. Tresoldi, attaccante italo-tedesco nato a Cagliari nel 2004, sblocca i padroni di casa al 32’, mentre Onyedika raddoppia al 39’ e il capitano Vanaken fa 3-0 al 43’ con un gran destro al volo. Nella ripresa il Bruges gestisce quindi il triplo vantaggio, mentre nel Monaco si registra il tanto atteso debutto di Ansu Fati (non giocava da Barcellona-Valladolid del 3 maggio scorso). A segnare è però sempre la formazione di casa, con Diakhon che cala il poker al 75’. A rendere meno amaro il passivo per il Monaco è allora proprio Ansu Fati nel recupero, con i belgi che vincono comunque 4-1 e mandano un chiaro messaggio all’Atalanta, prossimo avversario in Champions (il 30 settembre a Bergamo).

COPENAGHEN-BAYER LEVERKUSEN 2-2
Il Copenaghen ospita nel caldissimo Parken il nuovo Bayer Leverkusen di Kasper Hjulmand, tecnico danese chiamato a guidare le Aspirine dopo l’esonero di Erik ten Hag (ha già debuttato in Bundesliga, battendo 3-1 l’Eintracht Francoforte lo scorso venerdì). L’esordio europeo con i tedeschi non inizia però nel migliore dei modi per l’ex Ct della Danimarca, visto che è il Copenaghen a passare avanti al 9’ con Larsson, al termine di un’azione davvero ben costruita. Moukoko ha poi una clamorosa occasione per raddoppiare al 43’, ma spreca calciando grossolanamente addosso a Flekken da pochi metri. Il Leverkusen prova allora a rispondere al 60’ con Ben Seghir, il cui tiro a giro colpisce però soltanto l’esterno del palo, mentre Kotarski nega il pareggio sia a Schick che a Echeverri nel prosieguo della ripresa. Il portiere croato non può però nulla contro Grimaldo all’82’: lo spagnolo fa infatti 1-1 su punizione, dipingendo l’ennesimo capolavoro in carriera su calcio piazzato con il suo magnifico mancino. Il Copenaghen però non ci sta e all’87’ si riporta avanti con Robert, ma al 92’ l’autogol sfortunato di Hatzidiakos fissa il risultato finale sul 2-2, dopo una grande azione di Echeverri.

