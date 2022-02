Champions League: il Bayern si salva al 90', 1-1 a Salisburgo

CHAMPIONS LEAGUE

I tedeschi segnano nel finale con Coman, che risponde al vantaggio al 21' di Adamu: tutto aperto in vista del match di ritorno

Nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco non va oltre l'1-1 in casa del Salisburgo: un risultato che lascia tutto aperto in vista del match di ritorno in programma in Germania il prossimo 8 marzo. A salvare i tedeschi è Coman, che al 90' insacca da pochi passi su assist di Müller e risponde al vantaggio firmato in contropiede al 21' da Adamu, entrato ad inizio partita al posto dell'infortunato Okafor. Salisburgo-Bayern Monaco: le foto del match

































































Ci pensa Coman a salvare il Bayern da un pesante ko nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: i bavaresi trovano proprio nel finale l'1-1 alla Red Bull Arena, di fronte a un Salisburgo molto organizzato che tiene aperti i giochi in vista del ritorno. Tedeschi subito pericolosi al 10': Gnabry entra in area e conclude di sinistro, trovando però l'opposizione di Kohn che respinge. Due minuti dopo, il Salisburgo è già costretto alla prima sostituzione, con Adamu che prende il posto di Okafor. Un cambio però decisivo, visto che al 21' l'austriaco riceve in contropiede da Aaronson e con un destro a giro sul secondo palo batte Ulreich, firmando l'1-0 per il Salisburgo. I bavaresi provano a reagire, ma Aaronson sfiora il raddoppio sventato da Ulreich, mentre al 30' è Sane a sbagliare da ottima posizione. Proprio nel recupero, il Salisburgo reclama un rigore, non assegnato però da Oliver dopo l'on field review.

Nella ripresa, ci si aspetta un Bayern arrembante, invece Ulreich respinge la conclusione di Seiwald ad inizio secondo tempo e Pavard salva sulla linea il tiro di Adamu, servito da uno scatenato Adeyemi, ed evita il gol del 2-0, poi Nagelsmann la riprende proprio nel finale: al 90', infatti, Müller trova una sponda di testa, Lewandowski non c'arriva ma sul secondo palo si fionda Coman, che da pochi passi fulmina Kohn dopo averlo già messo in difficoltà al 73'. Finisce dunque in parità: un Bayern poco incisivo si salva ed evita quello che sarebbe stato un problematico ko. Il pareggio, invece, lascia tutto invariato in vista del match di ritorno, in programma all'Allianz Arena il prossimo 8 marzo.