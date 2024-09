Champions League: il Bayer Leverkusen strapazza il Feyenoord, il Benfica batte la Stella Rossa

CHAMPIONS LEAGUE

Super Wirtz nel 4-0 dei tedeschi in casa degli olandesi, 2-1 per i portoghesi a Belgrado

© Getty Images Arrivano i primi risultati delle sfide del giovedì del primo turno di Champions League 2024/25: esordio straripante per il Bayer Leverkusen, che in trasferta travolge il Feyenoord 4-0. Protagonista assoluto Florian Wirtz, autore di una doppietta al debutto assoluto nella competizione (in gol anche Grimaldo). Successo anche per il Benfica, che si impone per 2-1 a Belgrado sul campo della Stella Rossa grazie ad Akturkoglu e Kokçu.

FEYENOORD-BAYER LEVERKUSEN 0-4

Goleada del Bayer Leverkusen, che all’esordio in Champions League travolge il Feyenoord in trasferta per 4-0. Bastano cinque minuti alla squadra di Xabi Alonso per stappare la partita: Andrich trova Wirtz tra le linee in trequarti, che si orienta verso la porta e scarica il destro all’angolino. Gli olandesi cercano di reagire, ma al 30’ cadono di nuovo con Grimaldo che in tap-in raddoppia. Dopo il 2-0 i padroni di casa crollano quasi definitivamente, già nel primo tempo: al 36’ ripartenza perfetta di Frimpong sulla destra, che pennella un cross a girare preciso per la botta al volo di Wirtz, che cala il tris firmando la sua personale doppietta. In chiusura di primo tempo le Aspirine segnano già anche il poker, con il colpo di testa di Tapsoba buttato quasi dentro la propria porta dal portiere avversario Wellenreuther, al 44’. Nella ripresa i biancorossi aumentano notevolmente la propria intensità, trovando anche il 4-1 (poi però annullato) con Ueda. L’orgoglio alla squadra di Priske non basta, il Leverkusen trionfa 4-0 e parte alla grande in Europa.

STELLA ROSSA-BENFICA 1-2

Tutto piuttosto facile anche per il Benfica, vittorioso 2-1 a Belgrado con la Stella Rossa. Ottimo avvio degli ospiti, che dopo nove minuti di gioco si trovano già avanti 1-0 nel punteggio grazie alla zampata di Akturkoglu. I serbi cercano di mettersi in moto subito alla ricerca del pari, ma con il passare dei minuti i portoghesi tornano a premere sull’acceleratore. I portoghesi raddoppiano al 29’, ancora una volta con un turco protagonista: Kokçu disegna una traiettoria perfetta su punizione, che si insacca alle spalle di Glazer. Al termine della prima frazione di gioco il Benfica è avanti 2-0, e le cose nei successivi quarantacinque minuti non cambiano. I biancorossi scendono in campo con un altro atteggiamento, senza però riuscire a far male alla squadra ospite. La rete che accorcia le distanze arriva all’86’ con il destro a tu per tu con Trubin di Milson, quando però è ormai troppo tardi. Vince il Benfica 2-1 e comincia con tre punti la sua avventura europea, Stella Rossa ko.