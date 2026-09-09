CHAMPIONS LEAGUE

Champions League, il Barcellona dilaga contro il Feyenoord. Ok lo Stoccarda

I blaugrana stendono 5-1 il Feyenoord trascinati da Raphinha e Lamine Yamal. È di Demirovic la prima tripletta di questa Champions

09 Set 2026 - 20:49
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Si apre con una vittoria convincente la Champions League del Barcellona, che in questa stagione non ne vuole sapere di fare meno di cinque gol. Nel primo tempo segnano Raphinha e Adeyemi, nella ripresa c’è gloria anche per Lamine Yamal e Gabriel Jesus, al suo primo gol in maglia Balugrana. Per gli ospiti accorcia le distanze Steijn. Bene anche lo Stoccarda, che batte 3-1 il Viking con una tripletta in 12’ di Demirovic.

BARCELLONA-FEYENOORD 5-1
L’inizio del Barcellona è in linea con quello di una squadra che, nelle prime quattro di campionato, ha segnato già 17 gol. Ed ecco che dopo nemmeno 3 minuti, sotto il diluvio del Camp Nou, i Blaugrana passano in vantaggio con un gol di Raphinha. Ancora una volta schierato centravanti, il brasiliano riceve da Yamal, salta due avversari dentro l’area e batte Ernst. Il raddoppio arriva al 22’, ed è un altro eurogol, questa volta di Adeyemi: l’ex Borussia Dortmund riceve da Cancelo e lascia partire un gran destro a giro che finisce in rete. Il Barcellona gestisce il vantaggio chiude il primo tempo senza gestendo il vantaggio e il possesso del pallone.

Al 57’ è ancora Raphinha a trovare la via della rete. Pedri illumina con un gran filtrante, e il brasiliano è bravo a scattare al momento giusto, trovandosi così a tu per tu con il portiere avversario, che nulla può sul suo tiro. Appena un minuto dopo gli ospiti trovano il gol del possibile 3-1, che viene però annullato in seguito a un lungo check del VAR a causa di un fuorigioco millimetrico a inizio azione. A risultato ormai acquisito, Flick cambia diversi giocatori, ma poco cambia: al 77’ Lamine Yamal trova il gol del 4-0 direttamente su calcio di punizione. I Blaugrana si rilassano e il Feyenoord accorcia, meritatamente, le distanze: Borges mette in mezzo un cross che taglia l’area di rigore avversaria, Steijn si inserisce sul secondo palo e batte Joan Garcia. Passano pochi minuti e arriva anche la prima rete di Gabriel Jesus dal suo arrivo in Spagna: l’ex Arsenal segna di testa su un gran cross di Lamine Yamal.

STOCCARDA-VIKING 3-1
Nella prima frazione la scena è tutta per Ermedin Demirovic. Il centravanti bosniaco segna infatti una tripletta in appena 12 minuti (dal 20’ al 32’), con i primi due gol intervallati dalla rete del momentaneo pareggio degli ospiti, trovata dal numero 10 della squadra norvegese, Tripic, al 22’.
Nella ripresa il club tedesco gestisce il vantaggio, rischiando pochissimo e ottenendo così 3 punti nella prima partita di League Phase.

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