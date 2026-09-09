Mondiali U20 donne, Italia batte Nuova Zelanda e vola agli ottavi

09 Set 2026 - 20:27
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Non era mai successo: la Nazionale femminile Under 20 vola alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali di categoria e lo fa grazie al secondo successo in altrettante sfide di questo torneo che raccoglie il meglio del calcio giovanile globale. In un pomeriggio di settembre insolitamente caldo per la città polacca di Lodz, le Azzurrine si sono imposte per tre a zero sulla Nuova Zelanda dopo un primo tempo complicato e una ripresa sbloccata sul finale dalle neoentrate Ventriglia (doppietta ed eletta mvp della gara dalla FIFA) e Appiah, quest'ultima al suo primo sigillo in Nazionale. A fine gara è evidente la soddisfazione del tecnico Nicola Matteucci: "Sappiamo che non esistono partite facili in una competizione di questo genere" sottolinea per prima cosa tornando su una trama del match molto complicata per larghi tratti del suo svolgimento. Poi continua: "Risultato frutto di tre reti delle subentrate? Il fatto di poter contare su tutte le calciatrici è un grande merito delle ragazze. Essere qui è un'enorme soddisfazione: metteremo sempre in campo tutto il nostro potenziale. Vogliamo continuare a dimostrare che ci siamo, che desideriamo andare avanti nella competizione".

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