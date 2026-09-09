Champions, formazioni Napoli-Arsenal: c'è De Bruyne, Calafiori in panchina

Tutto pronto allo stadio Maradona per Napoli-Arsenal, gara valida per la prima giornata della fase campionato di Champions League. Nel Napoli Allegri schiera dal primo minuto Kevin De Bruyne, con Gilmour e Lobotka a centrocampo. In difesa Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Rafa Marin al centro. In attacco confermato il tridente Politano-Hojlund-Alison. Nell'arsenal a sorpresa parte dalla panchina Calafiori, al suo posto gioca Hincapie a sinistra. In attacco Arteta schiera dall'inizio Gyokeres con Havertz in panchina.