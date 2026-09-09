Demichelis: "Il mio Lipsia a Como per attaccare e vincere"

Martin Demichelis a Como ritrova Cesc Fabregas, dopo tanti duelli combattuti in campo, da rivale in panchina. "Era già un giocatore intelligente, non mi sorprende che ora sia un eccellente allenatore. Adoro vedere squadre con un'identità chiara, e lui ha portato in alto il Como proprio grazie a questo" dice il tecnico del Lipsia alla vigilia della sfida di Champions League contro i lariani. "È un piacere essere qui - aggiunge Demichelis - giocheremo contro una squadra ottima, diciamo sempre che dobbiamo credere e pensare ai nostri punti di forza, dobbiamo stare attenti e cercare di portare a casa i tre punti". In quanto alle aspettative in questo cammino in Champions League, Demichelis non va troppo oltre. "Per ora penso a questa gara e a niente altro. Siamo qua, ma non in gita. Vogliamo vincere, sul campo dovremo cercare di fare la migliore partita possibile. Siamo qua non per chiuderci nella nostra metà campo, siamo qua per attaccare. E ci sentiamo pronti". Insieme a Demichelis ha parlato anche Nkunku, che ha già affrontato il Como di Fabregas con il Milan. "Loro propongono bel calcio da vedere, dovremo essere compatti, difendere bene in area e incisivi in area di rigore. Ora sono felice di essere al Lipsia, dopo una bella esperienza in Italia".