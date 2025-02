Champions League, finale negli Stati Uniti dal 2028?

La Champions League si prepara a cambiare ancora. Dopo la rivoluzione del format avvenuta quest'anno, la novità potrebbe essere legata a un altro deciso cambio di regime da parte della UEFA per quanto riguarda la commercializzazione dei diritti tv che potrebbe portare l'ultimo atto della competizione negli Stati Uniti per la prima volta nella storia. Lo riporta il quotidiano The Independent, che sottolinea che attualmente la commercializzazione dei diritti televisivi (fatta eccezione per il mercato americano, che in mano a Relevent Sports) è affidata a TEAM Marketing, agenzia svizzera che collabora da oltre tre decenni con la UEFA, ma a partire dal prossimo ciclo - quello dal 2027 al 2033 - Nyon potrebbe affidarsi anche a livello globale a Relevent Sports, che ha ottenuto un periodo di negoziazione esclusiva con UEFA ed ECA.