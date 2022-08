Champions League: domani Benfica-Dinamo Kiev in diretta su Italia 1

RITORNO PLAYOFF

La gara anche in streaming su Sportmediaset.it. Appuntamento martedì 23 e mercoledì 24 per il ritorno dei playoff: altre quattro gare e Diretta Champions su Mediaset Infinity

© Getty Images Il grande calcio internazionale su Mediaset. Martedì 23 e mercoledì 24 agosto su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity torna la Champions League con le gare di ritorno dei playoff. Martedì 23, alle ore 21.00, in esclusiva in chiaro su Italia 1 si affrontano i portoghesi del Benfica e gli ucraini della Dinamo Kiev. All’andata si sono imposti i lusitani per 2-0. La gara sarà visibile anche in streaming su Sportmediaset.it. Su Mediaset Infinity invece in diretta “Stella Rossa-Maccabi Haifa” e “Viktoria Plzen-Qarabag”. Sulla piattaforma streaming inoltre sarà possibile anche gustarsi ‘Diretta Champions’ per non perdersi neanche un gol. Mercoledì 24 agosto alle ore 21 in diretta streaming su Mediaset Infinity altri due match, “Trabzonspor-Copenaghen” e “Dinamo Zagabria-Bodo Glimt”.

Da queste gare usciranno le sei squadre che completeranno il tabellone finale della prossima Champions League 2022-2023, che Mediaset segue mandando in onda 121 partite, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior partita per ogni match day), mentre le altre saranno visibili in streaming su Mediaset Infinity.

Di seguito, il dettaglio del programma dei playoff:

MARTEDÌ 23 AGOSTO

Benfica-Dinamo Kiev, in diretta alle ore 21.00, su Italia 1.

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin;

Stella Rossa-Maccabi Haifa, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Federico Mastria;

Viktoria Plzen-Qarabag, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Giampiero Foglia Manzillo;

Su Italia 1, studio condotto da Benedetta Radaelli con Sandro Sabatini e Claudio Raimondi

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO

Trabzonspor-Copenaghen, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Massimo Callegari;

Dinamo Zagabria-Bodo Glimt, in diretta alle ore 21.00 su Mediaset Infinity

Telecronaca: Alessandro Lettieri;

Su Mediaset Infinity, studio condotto da Benedetta Radaelli