Champions League, ancora possibile vedere cinque italiane qualificate: dipenderà da Lazio e Roma

Il clamoroso flop europeo delle squadre italiane, che ha visto nel giro di due giorni Milan, Atalanta e Juventus salutare la Champions League ai playoff, ha praticamente cancellato le speranze della Serie A di avere a disposizione un posto aggiuntivo per il torneo 2025/26 (quasi impossibile la rimonta sulla Spagna nel ranking). Tuttavia, quello di presentarsi al via della prossima stagione con cinque squadre in gara non è ancora un sogno del tutto svanito: quasi certamente non potrà realizzarsi tramite il campionato, ma potrebbe farlo tramite l'Europa League.