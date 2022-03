Champions League, brilla la stella di Lewandowski: è la tripletta più veloce di sempre

CHAMPIONS LEAGUE

Il polacco (12 reti in 8 partite) chiama, Mbappé risponde? Stasera il francese al Bernabeu contro il suo futuro

Non segnava da tre partite e poi in 23 minuti ha fatto tre gol. Robert Lewandowski è stato il grande protagonista del martedì di Champions League e la sua quinta tripletta gli vale un posto nella storia della competizione: nessuno aveva mai fatto tre gol così rapidamente, battuto di un solo minuto l'ex bomber del Milan Marco Simone (contro il Rosenborg nel 1996). Il polacco, 12 gol in 8 partite di Champions e 42 in 35 presenze stagionali, sarà la stella dei quarti di finale, dove spera di approdare un’altra stella del calcio mondiale, forse in prospettiva quella più luminosa: Kylian Mbappé.

Dopo aver deciso la gara di andata a Parigi con una magia nel recupero, l’attaccante francese, che sembra aver definitivamente recuperato dal pestone rimediato in allenamento, stasera sarà di scena al Bernabeu contro il Real Madrid, dove molto probabilmente si trasferirà a parametro zero la prossima estate.

C’è curiosità per vedere quale accoglienza gli riserverà il pubblico di Madrid, mentre non ci sono dubbi che per Messi, che ritorna ad assaporare il sapore del Clasico, saranno bordate di fischi. Romantico anche il ritorno a casa di Sergio Ramos, che non giocherà ma sarà comunque in tribuna a godersi uno spettacolo che si preannuncia bellissimo.

Ancelotti, che è stato due anni sulla panchina dei parigini, alla vigilia ha promesso ai suoi tifosi che darà loro ciò che vogliono e che vedranno il Real migliore. Col Psg è scontro totale, dal mercato alla Super League, ma prima viene il campo: in palio i quarti di finale, si riparte dall’1-0 per il Psg del Parco dei Principi.