Champions League, Barcellona-Napoli in esclusiva in chiaro su Canale 5

Sabato 8 agosto, su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Barcellona-Napoli. In diretta dal Camp Nou di Barcellona, andrà in scena la super sfida tra i blaugrana di Messi e gli azzurri di Rino Gattuso. Tutto ancora aperto dopo l’1-1 dell’andata. Chi passa, ai quarti di finale sfiderà la vincente tra Bayern Monaco e Chelsea. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.