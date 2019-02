Champions League, Atletico Madrid-Juventus: tocca a Cristiano Ronaldo

20/02/2019

CR7 ha già segnato 22 volte contro l'Atletico, eliminandoli due volte su due in Europa. Normale dunque che l'attesa ricada quasi interamente sulle sue spalle anche se Allegri ha voluto ribadire come servirà una prestazione di squadra all'altezza. Si dice spesso che la squadra di Simeone sia la più italiana di quelle spagnole, e sappiamo quanto la Juve si trovi bene in territorio nazionale.



Ma in Europa serve alzare l'asticella e, quest'anno più di altre volte, i bianconeri sembrano preparati: Allegri ha parlato di segnare uno o due gol, Pjanic (ma anche Chiellini) sognano già di tornare in questo stadio, stasera tutto esaurito, a primavera inoltrata. Per fare questo, il tecnico sta preparando una Juve a trazione anteriore con Dybala vicino a Cristiano Ronaldo e Mandzukic (qui le probabili formazioni), un 4-3-3 che può anche trasformarsi all'occorrenza in 4-3-1-2 per dare fastidio tra le linee vista la compattezza del reparto difensivo spagnolo.



Ecco il motivo del ballottaggio De Sciglio-Cancelo con il primo favorito per non sbilanciare troppo la squadra. Perché va bene attaccare ma senza sottovalutare i padroni di casa che con l'imprevedibile Griezmann e l'ex Morata proveranno a fare fuori una delle favorite di questa Champions. Per entrambe le motivazioni sono ai massimi livelli, ora la parola al campo.