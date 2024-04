Champions League: pari e spettacolo all’Emirates, 2-2 tra Arsenal e Bayern 

Arsenal-Bayern Monaco 2-2

L’ex Gnabry e Kane rispondono al vantaggio di Saka, poi Trossard pareggia i conti per i Gunners: si decide tutto nel ritorno all’Allianz Arena

Tutto ancora da decidere nel quarto di finale di Champions League tra Arsenal e Bayern Monaco, l’andata all’Emirates Stadium di Londra termina 2-2. Avvio roboante dei Gunners, che stappano la partita al 12’ con il colpo da biliardo di Saka. Grande reazione dei bavaresi, che ribaltano il risultato con l’ex Gnabry (18’) e con il rigore di Kane (32’). Nella ripresa la squadra di Arteta la riprende grazie a Trossard (76’), qualificazione ancora in bilico.

Gara spettacolare all’Emirates Stadium, termina 2-2 la sfida tra Arsenal e Bayern Monaco. Gli uomini di Arteta cominciano subito con la solita forte pressione, cercando di rubare palla nella trequarti avversaria. Martinelli prova a spaventare gli ospiti con un tiro da fuori dopo pochi minuti, ma il vantaggio inglese non tarda ad arrivare: al 12’ Havertz e White recuperano un ottimo pallone vicino all’area avversaria, apparecchiano per Saka che fa partire il sinistro a girare perfetto all’angolino, per l’1-0. I Gunners giocano sulle ali dell’entusiasmo, sprecando però clamorosamente proprio con White a tu per tu con Neuer. Dopo pochi istanti i bavaresi riescono a trovare l’inaspettato pareggio: brutta uscita dell’Arsenal (con Raya che esce di molto dalla sua area di rigore), con Goretzka che si inserisce e manda in porta Gnabry. L’ex della gara non perdona, riesce a colpire quasi in scivolata e infila il portiere spagnolo per l’1-1. Verso la mezzora i tedeschi riescono clamorosamente a ribaltare il risultato: accelerazione fantastica di Sané, che entra in area e viene sgambettato da Saliba, con l’arbitro che fischia il calcio di rigore. Dal dischetto Kane è freddissimo e insacca il 2-1, al 32’. I Gunners tornano a premere verso la fine della prima frazione di gioco, ma all’intervallo sono comunque sotto di un gol. Nella ripresa l’incontro è più fisico e più lento. L’Arsenal prova a cambiare inserendo Gabriel Jesus e Trossard, e i cambi di Arteta ottengono l’effetto sperato: al 76’ grande giocata dell’attaccante brasiliano, che ondeggia in area e confeziona l’assist per il piattone del trequartista belga, che vale il 2-2. Nel finale le due squadre attaccano quasi alla disperata, con gli ospiti che vanno vicinissimi al 3-2 all’89’: sull’azione di Kane e Musiala, Coman prova il tocco sottomisura e colpisce il palo. Nel recupero non ci sono ulteriori sussulti (salvo le proteste dei londinesi per un contatto tra Saka e Neuer allo scadere), con la sfida che tramonta in parità. Con questo 2-2 tutti i discorsi sulla qualificazione sono rimandati alla gara di ritorno, in programma all’Allianz Arena di Monaco il 17 aprile alle 21.00.

