Ecco il calendario completo della Champions League: il City debutta con la Stella Rossa

Champions League 2023/24 ai nastri di partenza, con i gironi che prenderanno il via il 19 settembre e si concluderanno il 13 dicembre. E tutti gli occhi saranno puntati sui campioni in carica del Manchester City di Pep Guardiola, che dopo il sorteggio di giovedì hanno conosciuto la prima avversaria e il calendario della nuova stagione. Per i Citizens esordio in casa contro la Stella Rossa, mentre ai cugini del Manchester United toccherà l'avvio in salita contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Esordio più morbido per il Barcellona contro l'Anversa. E le italiane? Ad aprire sarà il Milan con l'esordio a San Siro il 19 settembre contro il Newcastle dell'ex Tonali, seguita dalla Lazio che ospiterà l'Atletico Madrid all'Olimpico. Il 20 toccherà a Napoli e Inter, con i campioni d'Italia attesi all'esordio in Portogallo contro il Braga e i nerazzurri in Spagna contro la Real Sociedad.