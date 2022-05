Champions League 2022/2023: Milan in prima fascia, l'Inter scivola in terza

Doppia festa per il Milan, che con la vittoria dello scudetto dopo la quarta fascia della scorsa stagione rientra in Champions dalla porta principale e al sorteggio del 25 agosto sarà testa di serie. Doppia beffa invece per l'Inter, lo scorso anno in prima fascia dopo la vittoria del tricolore, che scalerà in terza con un sorteggio che rischia di essere molto complicato. Terza fascia anche per il Napoli, che per la settima volta nell'era De Laurentiis sarà al via nella fase a gironi, mentre la Juventus sarà in seconda fascia e può sperare in un sorteggio più morbido.