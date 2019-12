Champions League 2019/20: le qualificate agli ottavi

LE QUALIFICATE

Con l'ultima partita dei gironi E, F, G e H salgono a quattordici le squadre qualificati agli ottavi di Champions League. Nella serata che fa sorridere il Napoli ma retrocede l'Inter in Europa League fanno festa anche Borussia Dortmund, Valencia, Chelsea, Lione, Lipsia e Liverpool. Per la Lokomotiv Mosca, nel gruppo della Juve, c'è il doppio binario: può ancora arrivare seconda o terza ma sa già di rimanere in Europa. Il sorteggio degli ottavi è previsto lunedì 16 dicembre alle ore 12 con diretta streaming su Sportmediaset.it.

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

Come prime dei rispettivi gironi (partiranno in prima fascia nel sorteggio): Barcellona, Bayern Monaco, JUVENTUS, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain, Valencia

Come prime dei rispettivi gironi (partiranno in seconda fascia nel sorteggio): Borussia Dortmund, Chelsea, Lione, NAPOLI, Real Madrid, Tottenham

Qui tutti i risultati e le classifiche dei gironi di Champions League

QUALIFICATE AI SEDICESIMI DI EUROPA LEAGUE

Ajax, Benfica, INTER, Salisburgo

ELIMINATE DALLE COMPETIZIONI EUROPEE

Genk, Lilla, Slavia Praga, Zenit San Pietroburgo