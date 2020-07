Champions League 2019/20, guida al sorteggio della Final Eight

FINAL EIGHT

Manca sempre meno alla ripresa della Champions League: si riparte il 7-8 agosto con le gare di ritorno ancora non disputate degli ottavi di finale, da lì in avanti ritmo serrato per quarti, semifinali sino alla finale del 23 agosto. Il tutto con la formula della Final Eight a Lisbona, decisione necessaria dopo la pandemia. Venerdì 10 luglio dalle 11.55 sorteggio per la fase finale in diretta su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it.

SORTEGGI CHAMPIONS: QUANDO E DOVE

Dalle 11.55 a Nyon (Svizzera), sede della Uefa, con diretta tv su Canale 20 e su Sportmediaset.it sia in diretta streaming che live testuale

SORTEGGI CHAMPIONS: LE SQUADRE

Già qualificate ai quarti di finale Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint-Germain che avevano giocato il ritorno dei quarti di finale prima del lockdown europeo. Restano da giocare gli altri quattro ottavi di finale di ritorno (7-8 agosto) che decreteranno le quattro squadre mancanti per il sorteggio (Barcellona-Napoli andata 1-1, Juventus-Lione andata 0-1, Manchester City-Real Madrid andata 2-1, Bayern Monaco-Chelsea andata 3-0)

SORTEGGI CHAMPIONS: I CRITERI

Non ci sono limitazioni, potranno dunque esserci derby già ai quarti di finale. Verrà sorteggiato tutto il tabellone: quarti, semifinali e quindi finale (che avrà un ulteriore mini-sorteggio per decretare quale delle due squadre giocherà in casa come pro forma)

CHAMPIONS LEAGUE: DATE E STADI

Quarti di finale: 12-15 agosto; semifinali: 18-19 agosto; finale: 23 agosto. Si giocherà negli stadi di Lisbona: il da Luz (che ospiterà anche la finale) e il José Alvalade