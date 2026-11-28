"Contro il Napoli serve la partita perfetta, concedendo il meno possibile e sfruttando le occasioni che capiteranno". Così Roberto D'Aversa, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della sfida interna contro il Napoli. "A prescindere dai sistemi di gioco, conta come si interpretano le partite. Anche loro come noi hanno delle assenze ma se ragioniamo sul fatto che le assenze ci hanno portato a questo momento, allora noi non usciamo da questa situazione. Se ragioniamo invece sul fatto che le assenze diventano opportunità per altri, molto probabilmente ne usciamo. Questa squadra ha i valori tecnici, ma non bastano in Serie A. Lo stanno dimostrando squadre come il Monza e non solo, c'è da pedalare sia in fase offensiva che in fase difensiva".