CHAMPIONS LEAGUE

Il Napoli deve ripartire da quei primi 10' fatti bene, ma Allegri si preoccupi per il calo fisico

Non solo un black-out mentale quello dei suoi giocatori, nel secondo tempo non sono bastati nemmeno i cambi

di Enzo Palladini
14 Ott 2026 - 07:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 16
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Dieci minuti sono nulla in una partita di calcio. Considerando i lunghi recuperi, sono il 10% dell'evento. Però possono essere una base di partenza per lavorarci sopra. Non è facile riprendersi dopo una sconfitta pesante come quella subita sul campo del Villarreal, però Max Allegri può utilizzare quell'inizio per far capire ai suoi giocatori cosa vuole da loro. In quel primo spicchio di gara, molti degli azzurri in campo hanno fatto esattamente quello che ci si aspettava da loro, soprattutto Rrahmani e De Bruyne, i due che hanno il piglio del leader, ognuno a modo proprio. Qualche segnale di ripresa da parte di McTominay, un bel recupero di Badiashile: sembrava tutto sotto controllo. Discreti anche i dieci minuti successivi, tutto sommato. 

Leggi anche

Allegri duro: "Si può perdere, ma non in questo modo. Difendere è diventata una vergogna..."

Poi il buio è stato totale. Un crollo (nel secondo tempo anche fisico) partito dal black-out di Politano (retropassaggio completamente sbagliato per l'1-1 di Mikautadze) e proseguito con tutta la squadra a rimorchio. Il Napoli è praticamente finito lì. A un certo punto, De Bruyne, in mezzo al campo, chiedeva agli esterni di salire un po' di più. Ma non c'era verso di raddrizzare la situazione. Hojlund, come spesso è accaduto in questo inizio di stagione, è rimasto isolato dal resto della squadra e nonostante questo ha provato a rendersi pericoloso. Giovane ha provato a svolgere il compito richiesto, ma non è certo un giocatore in grado di svolgere le due fasi del gioco con la stessa efficacia. In mezzo al campo, Gilmour non ha la stessa personalità di Lobotka e non lo salva certo il tocco felpato da cui è scaturito il gol del vantaggio azzurro segnato da Rrahmani. McTominay è tornato in campo dopo l'operazione al cuore ma è molto indietro dal punto di vista della condizione. 

Alcuni dei problemi del Napoli sembravano risolti con la vittoria ottenuta contro il Frosinone. Si era visto l'atteggiamento giusto contro una squadra caratterizzata dal grande ritmo. Ma tutto il bene che si era visto, è scomparso in tre giorni. Il Napoli osservato in Spagna era una copia sbiadita di quello che ha battuto la squadra di Alvini, ma soprattutto è crollato nel secondo tempo dal punto di vista fisico nonostante qualche cambio importante. Che fosse una squadra poco portata ad alzare il baricentro e a portare molti giocatori in area avversaria era risaputo, è insito nella filosofia di Allegri. Ma quel crollo fisico deve essere il vero campanello d'allarme, perché la stagione è molto lunga e spessissimo capiteranno partite ravvicinate. 

In Champions dunque il Napoli è fermo a quota zero (come l'Inter del resto) e il cammino diventa sempre più difficile. Nella scorsa stagione arrivò una clamorosa eliminazione nella fase a girone, senza passare per i playoff. Quest'anno l'obiettivo deve essere fare (almeno) qualcosa di meglio. L'anno scorso c'era un capro espiatorio, Antonio Conte, al quale da sempre è appiccicata l'etichetta di "fenomeno in campionato e modesto in Europa". Ora Conte non c'è più su quella panchina, c'è Allegri che in passato si è fatto valere anche in Champions League. La situazione non sembra molto cambiata. Per fortuna c'è ancora tempo per rimediare. 

Leggi anche

Poltano e Gilmour sbagliano molto, De Bruyne crolla. Si salvano solo Rrahmani e Di Lorenzo

napoli
allegri

Ultimi video

00:16
Malen: "Bellingham? Non ci siamo parlati. Sarà bello rivederlo" DICH

Malen: "Bellingham? Non ci siamo parlati. Sarà bello rivederlo"

02:21
Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

01:54
Allegri: "Abbiamo smesso di giocare di squadra, con questo atteggiamento da Venezia usciremo con le ossa rotte" DICH

Allegri: "Abbiamo smesso di giocare di squadra"

01:10
Rafa Marin: "Quello che ci ha detto Allegri resta nello spogliatoio" DICH

Rafa Marin: "Quello che ci ha detto Allegri resta nello spogliatoio""

01:20
Bonny: "Ci siamo scoperti cercando di rimontare, l'Inter può passare il turno" DICH

Bonny: "Ci siamo scoperti cercando di rimontare, l'Inter può passare il turno""

01:17
Mourinho: "Mi sono preparato a tornare qui, Inter e Roma le più forti" DICH

Mourinho: "Inter e Roma le più forti"

00:51
Mourinho: "Real e Roma si qualificheranno" DICH

Mourinho: "Real e Roma si qualificheranno""

01:46
Juve, la collezione di gol sbagliati

Juve, mai dire gol: la galleria degli orrori bianconeri sottoporta è ricchissima...

00:51
Sarri con il "fattore k", l'ultima di Stroppa

Sarri con il "fattore k", l'ultima di Stroppa

00:37
Kulenovic non perdona, Udinese dove sei?

Kulenovic non perdona, Udinese dove sei?

01:34
CR7: gol 981 dopo l'allerta missili su Riad

CR7: gol 981 dopo l'allerta missili su Riad

01:59
JJ Gabriel: il sedicenne più cercato d'Europa

JJ Gabriel: il sedicenne più cercato d'Europa

01:48
Gasperini in 60 secondi

Gasperini in 60 secondi

02:21
Napoli, riparte il sogno Champions

Napoli, riparte il sogno Champions

02:16
Inter da Champions, sogno e ossessione

Inter da Champions, sogno e ossessione

00:16
Malen: "Bellingham? Non ci siamo parlati. Sarà bello rivederlo" DICH

Malen: "Bellingham? Non ci siamo parlati. Sarà bello rivederlo"

I più visti di Calcio

DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

DICH MALEN PRE ROMA - REAL MADRID 13/10

Malen: "Ho chiesto scusa per l'espulsione, Real grande occasione"

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Spalletti: "Per me grande prestazione. Rissa con Pisacane? Vi spiego tutto…"

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:58
La tripletta del milanista Tresoldi all'Inter: "Come un derby. Nazionale? Ho parlato con Klopp e Mancini"
23:55
Tresoldi in estasi: "Una serata pazzesca, sognata tanto"
23:36
Champions, Inter-Club Brugge da record: mai così tanti Expected Goals
22:31
Martinez, dopo il Real arriva un altro errore: l'uscita a vuoto spalanca la porta a Tresoldi
22:25
Mourinho: "Calciopoli? Complimenti agli italiani. In Spagna il più grande scandalo e nulla accade"