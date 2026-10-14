Il Napoli deve ripartire da quei primi 10' fatti bene, ma Allegri si preoccupi per il calo fisico

Poi il buio è stato totale. Un crollo (nel secondo tempo anche fisico) partito dal black-out di Politano (retropassaggio completamente sbagliato per l'1-1 di Mikautadze) e proseguito con tutta la squadra a rimorchio. Il Napoli è praticamente finito lì. A un certo punto, De Bruyne, in mezzo al campo, chiedeva agli esterni di salire un po' di più. Ma non c'era verso di raddrizzare la situazione. Hojlund, come spesso è accaduto in questo inizio di stagione, è rimasto isolato dal resto della squadra e nonostante questo ha provato a rendersi pericoloso. Giovane ha provato a svolgere il compito richiesto, ma non è certo un giocatore in grado di svolgere le due fasi del gioco con la stessa efficacia. In mezzo al campo, Gilmour non ha la stessa personalità di Lobotka e non lo salva certo il tocco felpato da cui è scaturito il gol del vantaggio azzurro segnato da Rrahmani. McTominay è tornato in campo dopo l'operazione al cuore ma è molto indietro dal punto di vista della condizione.