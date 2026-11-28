Sarà il Tagikistan il prossimo avversario della Nazionale Under 17 - lunedì 30 novembre sul Campo 4 dell'Aspire Zone di Doha, intitolato a Khaled Salman - nei sedicesimi di finale del Mondiale, in svolgimento fino al 13 dicembre in Qatar. Gli Azzurrini di Daniele Franceschini, chiudendo il Gruppo E a punteggio pieno con 9 punti (+9 di differenza reti), si sono qualificati alla fase a eliminazione diretta, con un turno di anticipo, come terza migliore tra le prime classificate, alle spalle di Spagna (9 punti e +22 di differenza reti) e Corea del Sud (9 punti e +10 di differenza reti), mentre i tagiki, dopo aver concluso il Gruppo F con 4 punti dietro Croazia (7) e Senegal (5), hanno ottenuto un posto tra le migliori 32 del torneo come sesta migliore tra le terze classificate, preceduti da Uruguay (6), Cina (4), Mozambico (4), Ecuador (4) e Repubblica Dominicana (4).