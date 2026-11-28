Il consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti esprime la propria gratitudine al ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi per l'attenzione manifestata nei confronti della Lnd, attraverso lo stanziamento di somme finalizzate alla crescita del calcio femminile dilettantistico e alla valorizzazione dei vivai dilettantistici. Ciò in linea con l'impegno assunto dal ministro in occasione dell'evento "Quarto Tempo", svoltosi a Ferrara nell'ottobre 2025, e confermato sia precedentemente alle elezioni federali del 22 giugno 2026, sia nel corso dell'incontro con il presidente della Lega Nazionale Dilettanti tenutosi presso il ministero lo scorso 15 ottobre. L'auspicio della Lnd è che questo importante riconoscimento al ruolo e alla funzione della Lega possa trovare continuità, nei prossimi anni, attraverso l'assegnazione strutturale di un ulteriore 1% delle risorse derivanti dalla distribuzione dei proventi dei diritti televisivi.