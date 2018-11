Champions, Juventus-Valencia 1-0: decide Mandzukic, bianconeri agli ottavi Contro gli spagnoli decide il croato da pochi passi Facebook

Twitter

GooglePlus

Pinterest

Stampa

Invia ad un amico

A A A



27/11/2018

La Juventus ha battuto 1-0 il Valencia qualificandosi agli ottavi di Champions League con un turno di anticipo. I bianconeri di Allegri hanno superato il gruppo H avendo la meglio degli spagnoli in una partita combattuta. Dopo una super parata di Szczesny su Diakhaby al 46', decisiva per la vittoria la rete da pochi passi di Mandzukic al 59' propiziata da Joao Cancelo e da una bella giocata in area di Cristiano Ronaldo.

LA PARTITA Una vittoria di autorità quella della Juventus, che batte il Valencia e si qualifica agli ottavi di finale. Non da prima del girone ancora, quel posto è ancora da blindare dopo la doccia fredda del gol del Manchester United nei minuti finali della propria partita. Dettagli importanti, ma non decisivi per la squadra bianconera che con l'1-0 contro gli spagnoli, non senza qualche patema d'animo, ha centrato il primo obiettivo stagionale.



Lo ha fatto giocando una partita intelligente e consapevole della necessità del Valencia di fare punti per sperare ancora nella qualificazione, mantenendo un baricentro più basso ed affidando alle sgroppate di Cancelo sulla destra e alla fisicità di Mandzukic da centravanti le occasioni per fare male. Chances che per tutto il primo tempo sono state più potenziali che altro, merito anche di una fase difensiva attenta degli uomini di Marcelino che hanno saputo anticipare o sventare all'ultimo le giocate di Ronaldo e compagni. Così l'esterno di Cancelo è di fatto l'occasione più grande per i bianconeri, ma i riflettori sono stati tutti per Szczesny che nel recupero del primo tempo ha compiuto un salvataggio miracoloso sul colpo di testa di Diakhaby.



Pericolo che ha fatto infuriare Allegri, ma che ha anche svegliato la Juventus che nella ripresa - spostando Cancelo a sinistra e mettendo Cuadrado al posto di Alex Sandro - è entrata in campo con un altro piglio fin dal primo minuto. Un forcing di intensità e pressing che è sfociato nel gol del vantaggio al 59' di Mandzukic, lucido e smarcato davanti alla porta vuota da un'azione iniziata da Cancelo e rifinita con tanto di doppio passo da Ronaldo, decisivo con l'assist. Dopo il vantaggio però è di nuovo venuto a galla un difettuccio europeo degli uomini di Allegri, poco incisivi nel chiudere la gara nonostante i tentativi di Ronaldo prima con un destro alto e poi con un colpo di testa parato da Neto.

LE STATISTICHE - Per la prima volta nella storia della Champions League/Coppa dei Campioni la Juventus ha raggiunto gli ottavi di finale per cinque edizioni consecutive.

- La Juventus non realizzava almeno un gol in tutte le prime cinque giornate della fase a gironi di Champions League dalla stagione 2013/14, sotto la guida di Antonio Conte.

- La Juventus ha trovato il gol in tutte le ultime 19 partite disputate (tutte le competizioni), record per i bianconeri dall'aprile 2017.

- Per la prima volta dal 2004/05 la Juventus non collezionava almeno quattro clean sheet nelle prime cinque giornate della fase a gironi di una singola Champions League.

- Cristiano Ronaldo è il primo giocatore a vincere 100 partite in Champions League nella storia della competizione.

- Cristiano Ronaldo (10 reti + 6 assist) ha preso parte attiva al 44% dei gol stagionali della Juventus in tutte le competizioni (16 su 36).

- Mario Mandzukic è andato a segno in ciascuna delle sette stagioni giocate in Champions League nella sua carriera.

- Leonardo Bonucci ha raggiunto Pavel Nedved all’ottavo posto all time per presenze con la maglia della Juventus in Champions League – 53 partite in bianconero nella massima competizione europea.

- Giorgio Chiellini ha raggiunto Gianluca Pessotto al quarto posto all time per presenze con la maglia della Juventus in Champions League – 68 partite in bianconero nella massima competizione europea.

LE PAGELLE Mandzukic 7 - Decisivo e guerriero, il meglio del meglio. In occasione del gol è bravo a smarcarsi sul secondo palo, ma per tutta la partita si fa apprezzare soprattutto per il lavoro sporco. Recupera tantissimi palloni.



Ronaldo 6,5 - Non segna, ma fa segnare. La sua firma in un modo o nell'altro la mette sempre e solo Neto gli nega la gioia del gol. L'assist è comunque una perla.



Chiellini 7 - L'ultimo baluardo: con un paio di chiusure all'ultimo centimetro salva il risultato. Non molla un centimetro.



Guedes 5 - Dovrebbe essere la stella della squadra, in realtà pasticcia molto e non trova mai il modo di essere pericoloso nonostante gli spazi.



Szczesny 6,5 - Autentico miracolo a fine primo tempo, un intervento che vale come un gol.

IL TABELLINO JUVENTUS-VALENCIA 1-0

Juventus (4-3-3): Szczesny 6,5; Cancelo 6,5, Bonucci 6,5, Chiellini 7, Alex Sandro 5,5 (1' st Cuadrado 6); Bentancur 6,5, Pjanic 6, Matuidi 6; Dybala 5,5 (34' st Costa sv), Ronaldo 6,5, Mandzukic 7. A disp.: Perin, Rugani, Benatia, Barzagli, Kean. All.: Allegri 6,5.

Valencia (4-4-2): Neto 6,5; Wass 5,5, Gabriel Paulista 6, Diakhaby 6,5, Gayà 6; Coquelin 5,5, Kondogbia 6 (27' st Soler 5,5), Parejo 6, Guedes 5; Santi Mina 5 (22' st Batshuayi 5), Rodrigo 5 (1' st Gameiro 5). A disp.: Domenech, Lato, Murillo, Piccini. All.: Marcelino 6.

Arbitro: Collum

Marcatori: 14' st Mandzukic

Ammoniti: Bentancur, Cuadrado, Matuidi (J); Gayà, Kondogbia, Diakhaby, Guedes, Batshuayi (V)

Espulsi: nessuno

Invia un commento Per poter inviare, rispondere o votare un commento, occorre essere registrati ed effettuare il login Registrazione Login X