Champions: Juve-Atletico, arbitra l'olandese Kuipers

10/03/2019

Sarà l'olandese Bjorn Kuipers a dirigere Juventus-Atletico Madrid, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League , in programma martedì sera all'Allianz Stadium. All'andata gli uomini di Simeone si sono imposti per 2-0. Kuipers sarà assistito dai connazionali Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra, quarto uomo Dennis Higler. Per la Var sono stati scelti Danny Makkelie e Pol Van Boekel, anche loro della Federazione olandese.

Kuipers ha già diretto la Juve in sei occasioni: il bilancio è di una vittoria, che coincide con l'ultimo precedente tra l'olandese e i bianconeri, il 2-1 al Monaco nella semifinale di ritorno della Champions League 2016/17 e la qualificazione alla finale, quattro pareggi (Barcellona-Juve 0-0 nei quarti di ritorno della Champions 2016/17 e qualificazione, Juve-Lione 1-1 nella fase a gironi della Champions 2016/17, Borussia M'Gladbach-Juve 1-1 nella fase a gironi della Champions 2015/16, Juve-Fiorentina nell'andata degli ottavi di Europa League 2013/14) e una sconfitta (4-1 contro il Fulham in Europa League nel 2009/10). Kuipers evoca brutti ricordi all'Atletico: era l'arbitro della finale di Champions League 2014 a Lisbona, quando il Real Madrid di Ancelotti si impose per 4-1 in rimonta sui Colchoneros.