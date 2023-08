Champions: i migliori e i peggiori gironi possibili per le italiane

Con le ultime gare dei playoff si è completato il quadro delle 32 squadre che parteciperanno alla prossima Champions League e oggi nel sorteggio di Montecarlo (che sarà trasmesso da Mediaset dalle 17.45 su Canale 20 e in streaming su Sportmediaset.it) si decide il destino di Napoli (prima fascia), Inter (seconda), Lazio e Milan (che saranno in terza fascia). Come sempre nessuna squadra può affrontarne un'altra dello stesso Paese (eventuali altre restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio) e tra le possibili avversarie le insidie sono davvero molte, ma la fortuna potrebbe dare una mano alle nostre squadre e allora proviamo a immaginare quali potrebbero essere i migliori e peggiori gruppi in cui potrebbero capitare Inzaghi, Pioli, Sarri e Garcia.