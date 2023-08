Champions League, il sorteggio dei gironi in diretta su Mediaset

l'appuntamento

Il 31 agosto, in esclusiva in chiaro sul Canale 20, il sorteggio degli otto gironi

Il live del sorteggio della fase a gironi di Champions League 2023-24 è la proposta del Canale 20 per giovedì 31 agosto, dalle ore 17.45. La diretta dell’estrazione dal Grimaldi Forum di Montecarlo è anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito Sportmediaset.it. Studio condotto da Benedetta Radaelli con ospiti Massimo Callegari e Riccardo Trevisani. Inviato da Montecarlo per tutti gli aggiornamenti e le interviste ai protagonisti Alessio Conti.

La massima competizione europea per club, anche in questa stagione è in onda sulle reti Mediaset: in onda 121 partite, compresa la finale. Le sfide saranno trasmesse in esclusiva in chiaro su Canale 5 (il martedì, la miglior gara del match day), mentre le altre saranno visibili sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Le 32 squadre partecipanti verranno divise in 8 gironi di 4 squadre ciascuno: il sorteggio verrà effettuato in base al ranking Uefa, che stabilisce il coefficiente di ogni squadra calcolando i risultati sportivi degli ultimi anni. Tra le italiane presenti nell’urna di Monaco, il Napoli di Rudi Garcia (prima fascia), l’Inter di Simone Inzaghi (seconda fascia), il Milan di Stefano Pioli (terza fascia) e la Lazio di Maurizio Sarri (terza fascia). La partenza della Champions League è fissata per i prossimi 19-20 settembre, con la prima giornata dei gironi. La finale della UEFA Champions League si giocherà allo stadio Wembley di Londra, il 1º giugno 2024.

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, NAPOLI, Psg, Siviglia

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, INTER, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid

TERZA FASCIA

LAZIO, MILAN, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa

QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino

DA ASSEGNARE

Celtic Glasgow (3 o 4) più le 3 in arrivo dal playoff.

LE DATE DEI GIRONI DI CHAMPIONS

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Vedi anche Champions League Playoff Champions League: il Galatasaray di Icardi vola ai gironi