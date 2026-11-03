Champions, Feyenoord- Inter 0-3: prova di forza dei nerazzurri in Olanda

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L’Inter riscatta immediatamente la sconfitta nel derby e trova il secondo successo consecutivo in Europa. I nerazzurri questa volta approcciano subito nel migliore dei modi ilmatch e passano dopo 8 minuti con un gol capolavoro di Bisseck. Il centrale tedesco riceva palla sulla trequarti, e dal vertice dell’area di rigore lascia partire un gran mancino a giro che si insacca alle spalle di Ernst. Il Feyenoord reagisce, ma concede molto in contropiede, ed ecco che al 34’ l’Inter raddoppia con Pio Esposito, bravo a colpire di testa su un cross di Spence deviato da un difensore. La prima frazione si conclude sul 2-0 per i nerazzurri, ben messi in campo e incisivi.
L’Inter parte forte anche nella ripresa, e al 54’ trova anche il terzo gol: Zielinski fa tutto da solo, e dal limite dell’area lascia partire un gran mancino che sfiora il palo e finisce in porta. L’Inter farebbe anche il quarto, ma sull’assist di Dimarco, Pio Esposito – che aveva segnato a porta vuota – è in posizione irregolare di pochi centimetri e la rete viene annullata. I nerazzurri amministrano nel finale, e trovano così la seconda vittoria consecutiva in Europa, salendo a 6 punti.
IL TABELLINO
FEYENOORD (4-3-3): Ernst; Read (17’ s.t. Schaken), Kraaijeveld (33’ s.t. Deijl), Marmol, Lopez (17’ s.t. Watanabe); Zechiel, Vanhoutte (1’ s.t. van den Elshout), Targhalline; Hadj Moussa, Ferri (17’ s.t. Steijn), Valente. Allenatore: Giovanni van Bronckhorst.
A disposizione: Kastenmeier, Bossin, Watanabe, Deijl, Slory, Borges, Nelson, Steijn, van den Elshout, Diarra, van Persie, Schaken.
INTER (3-5-2): J.Martinez; Bisseck, Akanji (40’ s.t. Pavard), Carlos Augusto; Spence, Barella (33’ s.t. Sucic), Calhanoglu (12’ s.t. Mkhitaryan), Zielinksi (33’ s.t. Stankovic), Dimarco, Thuram (12’ s.t. Bonny), Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Pavard, Stante, Bovio, Stankovic, Sucic, Diouf, Mkhitaryan, Bonny, Mosconi, Lavelli.
ARBITRO: Nyberg (SWE)
MARCATORI: 8’ Bisseck (I), 34’ Pio Esposito (I), 54’ Zielinski (I),
AMMONITI: Calhanoglu (I), Akanji (I), Zechiel (I)
LE STATISTICHE DI FEYENOORD-INTER
L'Inter ha vinto tutte e tre le partite di UEFA Champions League contro il Feyenoord, con un punteggio complessivo di 7-1.
Tra gli avversari contro cui l'Inter non ha mai perso in UEFA Champions League, sono le squadre olandesi che hanno affrontato di più (14 partite – 11 vittorie, 3 pareggi).
Il Feyenoord ha perso solo due delle ultime sei partite casalinghe in UEFA Champions League, vincendo le altre quattro; entrambe queste sconfitte sono arrivate contro l'Inter (inclusa una sconfitta per 0-2 nel marzo 2025).
L'Inter è la terza squadra a vincere con un margine di 3+ gol in trasferta contro il Feyenoord in UEFA Champions League, dopo il Manchester City nel 2017 e il Bayer Leverkusen nel 2024.
L'Inter ha evitato la sconfitta in due partite consecutive di UEFA Champions League per la prima volta dal novembre 2025 (una serie di 4).
L'Inter è la seconda squadra italiana a segnare in più di 10 partite consecutive in trasferta (11) in UEFA Champions League, dopo l'Atalanta (una serie di 15 gol tra il 2019 e il 2025).
Il gol di Yann Bisseck (7:42) è il secondo più veloce segnato da un difensore dell'Inter in una partita di UEFA Champions League, dietro solo al gol di Lúcio (5:28) contro il CSKA Mosca il 27 settembre 2011.
Francesco Pio Esposito è il secondo giocatore a raggiungere tre gol in UEFA Champions League con l'Inter prima dei 22 anni, dopo Obafemi Martins (8).
Tutti e tre i gol di Francesco Pio Esposito in UEFA Champions League sono stati segnati in trasferta (contro Union Saint-Gilloise, Bodø/Glistt e Feyenoord).
Piotr Zielinski ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League da fuori area, dopo che tutti e otto i suoi precedenti gol erano arrivati dall'interno dell'area.
A 23 anni e 179 giorni, il Feyenoord ha schierato la sua squadra titolare più giovane di sempre in una partita di UEFA Champions League.