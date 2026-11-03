Champions, Feyenoord- Inter 0-3: prova di forza dei nerazzurri in Olanda

LE STATISTICHE DI FEYENOORD-INTER

L'Inter ha vinto tutte e tre le partite di UEFA Champions League contro il Feyenoord, con un punteggio complessivo di 7-1.

Tra gli avversari contro cui l'Inter non ha mai perso in UEFA Champions League, sono le squadre olandesi che hanno affrontato di più (14 partite – 11 vittorie, 3 pareggi).

Il Feyenoord ha perso solo due delle ultime sei partite casalinghe in UEFA Champions League, vincendo le altre quattro; entrambe queste sconfitte sono arrivate contro l'Inter (inclusa una sconfitta per 0-2 nel marzo 2025).

L'Inter è la terza squadra a vincere con un margine di 3+ gol in trasferta contro il Feyenoord in UEFA Champions League, dopo il Manchester City nel 2017 e il Bayer Leverkusen nel 2024.

L'Inter ha evitato la sconfitta in due partite consecutive di UEFA Champions League per la prima volta dal novembre 2025 (una serie di 4).

L'Inter è la seconda squadra italiana a segnare in più di 10 partite consecutive in trasferta (11) in UEFA Champions League, dopo l'Atalanta (una serie di 15 gol tra il 2019 e il 2025).

Il gol di Yann Bisseck (7:42) è il secondo più veloce segnato da un difensore dell'Inter in una partita di UEFA Champions League, dietro solo al gol di Lúcio (5:28) contro il CSKA Mosca il 27 settembre 2011.

Francesco Pio Esposito è il secondo giocatore a raggiungere tre gol in UEFA Champions League con l'Inter prima dei 22 anni, dopo Obafemi Martins (8).

Tutti e tre i gol di Francesco Pio Esposito in UEFA Champions League sono stati segnati in trasferta (contro Union Saint-Gilloise, Bodø/Glistt e Feyenoord).

Piotr Zielinski ha segnato il suo primo gol in UEFA Champions League da fuori area, dopo che tutti e otto i suoi precedenti gol erano arrivati dall'interno dell'area.

A 23 anni e 179 giorni, il Feyenoord ha schierato la sua squadra titolare più giovane di sempre in una partita di UEFA Champions League.