Champions ed Europa League, sorteggi spostati da Atene a Nyon l'1 e 2 ottobre

La Uefa ha ufficializzato date e orari dei sorteggi dei gironi della prossima Champions League ed Europa League, modificando la sede della cerimonia inizialmente prevista ad Atene. Giovedì 1 ottobre alle 18 saranno composti i gironi di Champions mentre il giorno seguente, venerdì 2 ottobre alel 13, andrà in scena quello relativo all'Europa League. A Nyon e non in Grecia per motivi di sicurezza sanitaria: "La salute pubblica resta la priorità".