Champions: domina la Premier, la Ligue 1 meglio di Serie A e Bundes, la Liga fuori dal G8

In totale i punti sommati dalle squadre di Liga sono 18: vanno aggiunti i sei del Real (dodicesimo), i 3 del Girona (24esimo) e i 3 dell'Atletico (27esimo). Meglio, nel complesso il gruppo francese: 24 punti per la Ligue 1 suddivisi tra i 14 sommati da Monaco e Brest e i 10 di Lille (15esimo con 6 punti) e Psg (19esimo con 4). La Germania, che di squadre ne ha 5 come l'Italia, fa peggio della Francia: 20 punti totali per la Bundes. Ai 7 del Leverkusen vanno aggiunti i 6 del Dortmund (11esimo in classifica), i 4 dello Stoccarda (18esimo), i 3 di un deludente Bayern (23esimo) e gli 0 del Lipsia (31esimo).