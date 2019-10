Champions, come stanno le avversarie delle italiane

EURORIVALI

Dopo l'ottava giornata di Serie A, per Atalanta, Juve, Inter e Napoli scatterà il momento della verità in Champions League. Nel terzo turno, infatti, per le quattro squadre italiane si preannunciano sfide in un certo senso già cruciali per il passaggio del turno. Ancora a zero punti, la squadra di Gasperini dovrà vedersela all'Etihad Stadium col "gigante" Manchester City, mentre i bianconeri ospiteranno la Lokomotiv Mosca. Sulla strada di Conte e Ancelotti invece ci saranno gli ostacoli Dortmund e Salisburgo.

Match che chiudono l'andata dei gironi e potrebbero già segnare gerarchie, ambizioni e bocciature europee. Ma andiamo per ordine. La gara più complicata toccherà sicuramente all'Atalanta, che dopo essersi fatta rimontare tre gol dalla Lazio, è chiamata all'impresa contro il City senza poter contare su Zapata. A punteggio pieno in testa al Gruppo C, in Champions gli uomini di Guardiola finora non hanno mai sbagliato un colpo, rifilando tre gol allo Shakhtar e due alla Dinamo Zagabria (senza mai subire reti). In Premier i Citizens invece arrivano da una sconfitta contro i Wolves, poi prontamente riscattata con la netta vittoria col Crystal Palace. Risultati che confermano la potenza di fuoco del City, che comunque contro gli uomini di Gasperini potrebbero dover affrontare qualche problemino di formazione, con De Bruyne e Aguero da valutare.

Sempre martedì allo Stadium andrà invece in scena Juve-Lokomotiv Mosca. Sfida da prendere con le pinze per i bianconeri, che dovranno affrontare una squadra in fiducia. In campionato la banda Jurij Sëmin viaggia infatti alla grande in vetta alla classifica ed è reduce da cinque successi di fila. Un ruolino di marcia importante, arrivato grazie ai gol di Krychowiak, Eder e Joao Mario, a segno nell'ultima gara vinta in trasferta contro il Grozny. Uomini che Sarri dovrà tenere particolarmente d'occhio all'Allianz Stadium per evitare spiacevoli sorprese e "blindare" il primato nel girone al termine delle prime tre gare.

Quanto invece all'Inter, l'ostacolo si chiama Borussia Dortmund. Vista la situazione di classifica nel gruppo F, per Conte è vietato sbagliare. Soprattutto perché i gialloneri nelle prime due gare hanno limitato di danni col Barcellona e piegato lo Slavia Praga senza incassare reti, mostrando solidità difensiva e mettendo in evidenza il giovane Hakimi. Questo in Europa. In campionato, invece, nell'ultimo mese la squadra di Favre ha evidenziato qualche fragilità, infilando tre 2-2 consecutivi e interrompendo la lunga striscia di pareggi solo con la vittoria col Monchengladbach. Nell'ultima gara di Bundes, inoltre, il tecnico giallonero ha escluso Jadon Sancho dal match per motivi disciplinari e non è detto che il "caso" possa già rientrare per la gara contro i nerazzurri.

Infine capitolo Napoli. Nel terzo turno la squadra di Ancelotti affronterà il Salisburgo. Imbattuti in vetta al campionato austriaco (9V e 2N), gli uomini di Jesse Marsch in patria sono abituati alle abbuffate di gol (anche se nell'ultima gara ha pareggiato 1-1 con lo Sturm Graz). Ma anche in Champions non scherzano, come dimostrano le sei reti rifilate al Genk (tripletta di Haaland) e le tre che hanno spaventato il Liverpool. Numeri che sottolineano la pericolosità della sfida col Salisburgo e con cui Koulibaly & Co. dovranno fare sicuramente i conti.

