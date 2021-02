Champions, Casemiro squalificato salta l'Atalanta: il Real Madrid farà ricorso

NUOVO CAPITOLO

Il club spagnolo attraverso le immagini televisive vorrebbe far togliere il cartellino giallo al brasiliano

Atalanta-Real Madrid di Champions League non è finita al triplice fischio finale. Le decisioni dell'arbitro tedesco Stieler, soprattutto l'espulsione affrettata di Freuler al 18', hanno fatto il giro dei media europei e non solo. A mettere il carico ci ha pensato lo stesso Real Madrid che avrebbe intenzione di fare ricorso contro il cartellino giallo ricevuto da Casemiro che ha fatto scattare la squalifica del brasiliano in vista del ritorno. Casemiro, graziato dall'arbitro che gli ha evitato la seconda ammonizione su una simulazione, secondo la società spagnola non avrebbe commesso un fallo da cartellino giallo e attraverso le immagini televisive proverà a far togliere la sanzione.

Secondo quanto riportato da As nel club della capitale spagnola ci sarebbe ottimismo e fiducia sul buon esito dell'appello, sostenendo la tesi che sia stato Duvan Zapata a cercare intenzionalmente il contatto per far ammonire Casemiro che non avrebbe però toccato l'attaccante dell'Atalanta. La partita ora si sposterà in sedi diverse rispetto al campo, ma dopo i disastri sul terreno di gioco l'augurio è che non si prosegua anche al di fuori del rettangolo di gioco.