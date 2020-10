Champions, Atalanta-Ajax 2-2: Zapata salva Gasperini

ATALANTA-AJAX 2-2

L’Atalanta pareggia 2-2 contro l’Ajax e resta imbattuta nel Gruppo D di Champions League. Dopo una buona partenza degli orobici, i lancieri passano quasi a sorpresa con un rigore di Tadic al 30’ (fallo ingenuo di Gosens), e al 38’ raddoppiano con Lassina Traoré. Nella ripresa, però, si scatena Duvan Zapata: il colombiano segna di testa al 54’ e in contropiede al 60’. Finale vivace, ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

LA PARTITA

Alla fine arriva un punto a testa ma, per il livello di gioco, nessuna delle due avrebbe rubato nulla se avesse portato i tre punti a casa. L’Atalanta, vogliosa di rifarsi dopo la pesante sconfitta in campionato contro la Samp, inizia a spron battuto: Papu Gomez e Ilicic si avvicinano pericolosamente alla porta di Onana, il portiere camerunese è attento. I lancieri sembrano nervosi e fuori dalla partita ma approfittano della prima occasione utile e passano al 30’: intervento scomposto di Gosens in area su Lassina Traoré, Skomina indica il dischetto e Sportiello non può nulla sulla conclusione di Tadic. La Dea va improvvisamente alle corde e dopo soli otto minuti subisce il raddoppio avversario: cross dalla sinistra di David Neres, Sportiello non trattiene e Traoré si rivela ancora decisivo firmando il 2-0 nonostante il disperato tentativo di Freuler, che respinge il pallone ben oltre la linea di porta.



Dopo l’intervallo Gasperini decide comunque di dare fiducia all’undici iniziale e non sbaglia: al 54’ Zapata accorcia le distanze con un colpo di testa schiacciato su cross preciso di Gomez, sei minuti dopo ancora il bomber colombiano riequilibra la situazione chiudendo una rapida ripartenza guidata da Pasalic. La partita resta vivace, con occasioni da una parte e dall’altra: Onana salva su Pasalic, Sportiello (che si rifà dopo l'errore sul secondo gol) è attento su Antony. Nell’ultimo quarto d’ora Gasperini prova il tutto per tutto inserendo Muriel e Malinovskyi: l’ucraino, in particolare, ha l’occasione giusta a ridosso del 90’, ma la sua conclusione dal limite finisce alta. Dopo oltre cinque minuti di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi alla fine di una gara spettacolare: Atalanta seconda nel girone a quota 4, l’Ajax resta a tre lunghezze di distanza.



LE PAGELLE

Zapata 7,5: Sottotono nel primo tempo, scatenato nella ripresa: il colombiano firma i gol numero due e tre nella stagione europea, salva il secondo posto nel girone e Gasperini dalla crisi.

Gomez 6,5: Solito cuore di capitano: sempre presente nelle azioni pericolose, serve l’assist per l’1-2 che rimette in gara gli orobici.

Pasalic 6,5: Motore inesauribile del centrocampo, è decisivo con l’assist per il pareggio e sfiora la rete del 3-2. Tira il fiato soltanto nel finale, dopo un match ad altissima intensità.

Gosens 5: In ombra per tutta la durata dell’incontro, ha anche la colpa di aver causato il rigore che porta in vantaggio l’Ajax. Soffre sia Antony sia Klaassen.

Lassina Traoré 7: Assist e gol per lui, dopo le 5 reti segnate nel 13-0 al VVV Venlo. L’attaccante del Burkina Faso mette in grande difficoltà i difensori atalantini con velocità, potenza e tecnica.

Tadic 6,5: Mette a segno il rigore del vantaggio, ma più di ogni altra cosa dà ritmo e geometrie ogni volta che i lancieri vanno in attacco. Tra i migliori degli uomini di Ten Hag.



IL TABELLINO

ATALANTA-AJAX 2-2

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 5,5, Romero 6, Djimsiti 6; Hateboer 6, Pasalic 6,5, Freuler 6, Gosens 5; Ilicic 6 (33’ st Malinovskyi sv), Gomez 6,5 (33’ st Muriel sv); Zapata 7,5. A disp.: Rossi, Gollini, Palomino, Lammers, Mojica, Depaoli, Pessina, Ruggeri, Miranchuk, A. Traoré. All.: Gasperini 6

Ajax (4-3-3): Onana 6,5, Mazraoui 6 (11’ st Klaiber 5,5), Schuurs 6,5, Blind 6, Tagliafico 6; Klaassen 6, Tadic 6,5, Gravenberch 6,5; Antony 6,5 (49’ st Labyad sv), L. Traoré 7, Neres 6,5 (24’ st Promes 6). A disp.: Stekelenburg, Scherpen, Alvarez, Ekkelenkamp, Martinez, Brobbey. All.: Ten Hag 6

Arbitro: Skomina

Marcatori: 30’ rig. Tadic (Aj), 38’ L. Traoré (Aj), 9’ st e 15’ st Zapata (At)

Ammoniti: L. Traoré (Aj), Klaassen (Aj), Ilicic (At), Mazraoui (Aj), Djimsiti (At), Malinovskyi (At)



LE STATISTICHE

• L’Atalanta è imbattuta da quattro partite casalinghe in Champions League (2V, 2N) dopo aver perso la prima sfida interna disputata nella competizione.

• L'Atalanta ha segnato sei gol nelle prime due partite stagionali in Champions League, solo la Juventus nel 1997/98 ha fatto meglio tra le squadre italiane (sette).

• L'Atalanta è la squadra che ha effettuato più tiri nello specchio avversario in questa Champions League (17), almeno cinque in più di ogni altra squadra (Ajax, 12). In generale, solo il Bayern (35) e il Real Madrid (33) hanno calciato di più dei nerazzurri (32).

• L'Atalanta ha segnato almeno due gol in tutte le ultime tre partite interne di Champions League (otto in totale), dopo non esserci riuscita nelle prime due (due).

• L'Atalanta ha incassato almeno due reti in tre delle ultime quattro partite nelle competizioni europee (sette nel parziale), tante volte quante nelle precedenti 14 sfide internazionali.

• L'Ajax ha realizzato almeno due gol in due trasferte consecutive in Italia nelle competizioni europee per la prima volta dal 1992 (vs Genoa e Torino rispettivamente nella semifinale e finale della Coppa Uefa).

• Duvan Zapata ha preso parte a sei gol nelle sue cinque presenze da titolare in Champions League (quattro gol, due assist).

• Duvan Zapata è il terzo giocatore colombiano con tre gol realizzati nelle prime due sfide stagionali di Champions League dopo Faustino Asprilla (Newcastle 1997/98) e Jackson Martinez (Porto 2014/15).

• Mario Pasalic ha preso parte attivamente a cinque gol nelle ultime cinque partite da titolare in Champions League (due reti, tre assist), dopo aver contribuito a una sola rete nelle sei precedenti.

• Alejandro Gómez ha contribuito attivamente a due reti per l'Atalanta nelle prime due sfide stagionali in Champions League (un gol e un assist), solo una partecipazione in meno rispetto all'intera scorsa edizione della competizione (un gol, due assist).

• Lassina Traore è il settimo teenager africano a segnare al suo debutto in Champions League e il primo a farlo da Maxwell Cornet nel dicembre 2015 (Lione vs Valencia).