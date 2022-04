Champions, Ancelotti in semifinale: "Il Real Madrid non muore mai"

QUI REAL

Il tecnico dei Merengues: "Il Bernabeu è magico, ma eravamo sotto di due gol immeritatamente"

Il Real Madrid è nuovamente in semifinale di Champions League, ma per arrivarci ha vissuto una serata difficilissima in casa contro il Chelsea, prima dilapidando il vantaggio acquisito a Londra e poi rialzandosi trovando i gol qualificazione nel finale. "Abbiamo sofferto molto - ha commentato Carlo Ancelotti a fine partita -, ma il Real Madrid non muore mai. Il Bernabeu è magico e ti porta a fare cose che in pochissimi riescono a fare".

Pur partendo dal 3-1 di Londra, ci sono voluti i supplementari per superare il turno: "Era un turno alla pari anche dopo l'andata - ha continuato Ancelotti a fine partita -. Il Chelsea è strutturato e ci ha affrontato giocando alla pari. Siamo stati competitivi e abbiamo fatto qualcosa di meglio noi per andare in semifinale".

Decisive le giocate di Modric e Benzema: "Karim è un fuoriclasse, ma contro il Chelsea non è bastato solo lui. Per me sono tutti bravissimi, oggi direi anche Camavinga, Kroos e altri. Modric è stato strepitoso, soprattutto con quell'assist".